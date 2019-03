Netflix y Apple serán rivales: el CEO de Netflix confirma que no colaborarán con Apple en el nuevo servicio de vídeo en streaming

El próximo 25 de marzo Apple planea anunciar su propio servicio de vídeo en streaming. Todavía no se conocen muchos detalles sobre cómo será esta presentación, pero sí hay algunas series confirmadas para lo que Apple está preparando. Ahora conocemos otro importante detalle que elimina las posibles especulaciones; Netflix no formará parte ni ayudará a Apple en su nuevo proyecto.

Era algo esperado, pero el propio Reed Hastings, CEO de Netflix, lo ha confirmado. La compañía no ofrecerá suscripciones a través del servicio de Apple ni planea establecer una colaboración con ellos al estilo de lo que Amazon tiene con HBO y Showtime.

Netflix no está interesada en los servicios de Apple

"Apple es una gran compañía. Aunque queremos que la gente vea nuestras series en nuestros servicios", ha declarado Hastings en un evento de prensa en Los Ángeles.

Según anteriores rumores, Apple planea lanzar este servicio en más de 100 países, tendrá producciones originales, suscripciones a contenido de terceros y según la CNBC, sería gratuito para sus usuarios.

La relación de Netflix con Apple no ha sido idílica. En 2016, cuando Apple lanzó su aplicación para TV, Netflix no participó. Mientras que el año pasado, Apple dejó de vender suscripciones de Netflix a través de la Apple Store. ¿El motivo? Según leemos en Recode y en palabras de Ted Sarandos: "Apple no ha sido una fuente importante de ingresos para esta compañía".

La posición de Netflix con Apple es la misma que mantienen con otras compañías como HBO, pero también con Amazon. Una decisión que no habría afectado al libre mercado, ya que sus rivales han seguido creciendo al mismo tiempo.

Como ya comentó el propio Reed Hastings hace unos meses; su mayor rival no es Amazon, ni HBO, ni tampoco lo sería Apple. Su verdadera competencia es el sueño. Un rival bastante más poderoso y con muchos más usuarios.