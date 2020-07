Mobile+: así es el nuevo plan económico de Netflix en India con el que prueban un cambio en cómo consumimos sus contenidos

Netflix ha lanzado un nuevo plan de suscripción económica en India llamado 'Mobile+', que la compañía de momento comercializará dentro de su esquema de planes de prueba. Desde hace algún tiempo, el mercado indio ha servido como laboratorio para lanzar planes antes que en otros países, y en ese sentido, allí ya contaban con 'Mobile', la suscripción exclusiva para móviles y a resolución 480p desde el año pasado, por 199 rupias (unos 2,33 euros al cambio).

Ahora, con Mobile+, Netflix va a probar cómo funciona en aquel país una suscripción que esta vez sí llega en alta definición, y que se puede ver en smartphones, tablets, y ordenadores. La pega sigue siendo que el visitando no está soportado o permitido en televisores. Su precio es de unas 349 rupias (o 4,68 euros al cambios), lo que supone cierto ahorro sobre los planes en que se incluyen todos los dispositivos.

Nuevos tiempos, nuevos planes de suscripción

De momento, Mobile+ solamente se oferta de forma limitada a algunos nuevos y actuales clientes. Según ha contado un portavoz de Netflix a TechCrunch, quieren "ver si a los usuarios les gusta la opción extra que esta oferta trae". Además, ha asegurado que la lanzarán a largo plazo si al público le gusta.

La idea detrás de este plan, como ya lo fue el del año pasado, que soportaba tablets pero no ordenadores, es no dejar huecos del mercado sin cubrir. En un mercado tan sensible al precio como el de India, un euro arriba o un euro abajo al mes puede ser crucial (incluso aquí lo es cuando hay una subida de precio), y algunos usuarios quizá no se puedan permitir planes superiores.

Pero, más allá del precio, que es la parte atractiva, que Netflix vaya por la senda del "mobile only" o el "mobile first", a lo que apunta es a una reacción a un mercado que cada vez está cambiando más, particularmente entre el público joven. El televisor más grande que tengamos en casa seguirá siendo el mejor sitio donde disfrutar Netflix, pero los millenials más jóvenes y la siguiente generación han crecido viendo vídeos en el móvil o en la tablet, sin que ello suponga un problema, y en algunos casos todo lo contrario.

Desde Netflix han afirmado varias veces que sus mayor rival no es la competencia, sino la atención y el tiempo que le dedican sus usuarios

De acuerdo a datos oficiales de Netflix de 2018, el 70% de los visionados de la plataforma ocurrían en televisores, mientras que el 10% se realizaban desde el smartphone y un 15% desde tablets. El PC se llevaba el otro 15% restante. En mercados como Tailandia, móvil y tablet sumaban un nada desdeñable 36%.

La pelea por el smartphone es de las más interesantes de la década que acaba de comenzar. Netflix ha dicho varias veces que no compite contra otros servicios de streaming como HBO, sino contra lo que hace que sus usuarios no pasen tiempo en su plaforma, como puede ser, según la compañía, jugar a Fortnite.

Si en general cuesta competir por la atención, en smartphones el reto es mucho mayor. En él es donde Tiktok está creciendo enormemente. Durante el confinamiento, según un estudio hecho a miles de familias el tiempo gastado por niños españoles en TikTok ha sido de 71 minutos, mientras que en YouTube ha sido de 75. Instagram queda aún lejos, con 89 minutos, y sigue creciendo.

Todos ellos, quizás más YouTube, son competidores de Netflix, porque captan nuestra atención alternativamente a ver una película o serie. Así se explica que existan servicios como Quibi, y aunque no logren triunfar, de momento, apuntan a por dónde pueden ir las cosas. Mobile+ solamente es una pista más.

