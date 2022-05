Una de las mejores películas recientes de ciencia ficción es también de las más diminutas, y está en Prime Video

Hace apenas una década, en 2013, 'Coherence' revolucionó por completo las reglas no escritas de la ciencia ficción. Puedes comprobarlo en Prime Video y en Filmin (aunque solo podrás verla en versión original en esta última plataforma), y dejarte llevar por el ingenio para sortear los escasos recursos de una película cuyo impacto en el género fue de tal calibre que aún hoy el cine independiente de género sigue disfrutando de sus hallazgos.

Igual que películas como 'La bruja' o 'It Follows' reformularon, más o menos por la misma época, el cine de terror con presupuestos ajustados pero abundantes en ideas temáticas y de puesta en escena, 'Coherence' hizo suyas ciertas tesis del género en literatura. Y llegó a la conclusión de que para retratar fenómenos extraordinarios no hacía falta espectáculo: un viaje en el tiempo o un salto a otra dimensión no necesitaba de fuegos artificiales que lo acompañaran.

Aquí, James Ward Byrkit, que debutó con esta película después del prestigio que le dio guionizar 'Rango', cuenta cómo un grupo de amigos se reúnen para cenar y la realidad empieza a distorsionarse (o no) cuando un cometa pasa sobre ellos. Es un evento que retrotrae a Finlandia, en 1923, cuando el paso de un cometa hizo que los habitantes de un pueblo quedaran completamente desorientados.

Partiendo de un fenómeno físico real, la decoherencia cuántica, y rodada solo con 50.000 dólares, 'Coherence' se apoya completamente en el trabajo de sus actores, que improvisaron sus diálogos en buena parte de la película. Esto generó una atmósfera natural de acciones y reacciones muy especial y muy imitada por el cine independiente en años posteriores. Pero pocas se han acercado a la brillantez y la rotunda capacidad para innovar de esta magnífica 'Coherence'.