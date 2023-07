La huelga de actores derriba dos colosos de la industria: 'The Witcher' y la entrega de los Emmy

Las huelgas de guionistas y actores están haciendo estragos en Hollywood. Los retrasos y cancelaciones están pasando de ser rumores más o menos consistentes a cobrarse víctimas reales. Gente aparentemente intocable como George R.R. Martin han visto esfumarse sus jugosos contratos, y ahora es el turno de dos pesos pesados: la adaptación de Netflix de 'The Witcher' y la entrega de los premios Emmy.

Menos brujos. Al parecer, el rodaje de la temporada 4 de 'The Witcher' ha sido pospuesto de forma indefinida. Coincide con el final de la participación de Henry Cavill en la serie, que iba a ser sustituido por Liam Hemsworth. No se han dado motivos oficiales para esta parada, pero la huelga de actores parece ser una posibilidad bastante clara.

Viene bien. Lo que es indiscutible es que la huelga le ha venido bien, en cierto sentido, a Netflix. Esta tercera temporada había caído en audiencia y lo cierto es que su estreno ha estado muy, muy lejos de despertar la expectación de anteriores entregas. Los motivos de la marcha de Henry Cavill nunca estuvieron claros del todo, pero pareció entender que el barco se estaba hundiendo y que convenía abandonarlo. Existe la posibilidad de que, con la excusa de la huelga, Netflix decida dar carpetazo a una serie que incluso tiene ya apalabrada la renovación para su cuarto año.

Los Emmy, retrasados. Mucho más serio parece el problema de los Emmy. Variety informa que la gala número 75 de los premios no se emitirá el 18 de septiembre, como estaba previsto. Los servicios y técnicos necesarios para la emisión ya han sido avisados, y así es como se ha filtrado el retraso. Es la primera vez que la gala sufre un retraso así desde 2001, después de los atentados del 11 de septiembre. Se cree que la nueva fecha se anunciará a principios de agosto, aunque no está muy claro de hasta dónde puede irse la fecha de los premios.

El regreso se complica. Esa indeterminación con el regreso procede del choque de pareceres entre Fox (que emite la gala y sugiere enero) y la Academia de la Televisión, que sugiere noviembre para no irse a plena temporada de premios, a puertas de los Oscar y el mismo mes que los Globos de Oro. Pero tal y como están las negociaciones de la huelga (en absoluto punto muerto), otoño de este año podría ser una apuesta demasiado arriesgada. De hecho, empieza a parecer posible que principios del año que viene sea también demasiado pronto.

El streaming tiembla. Medios como The Wrap avisan de que las plataformas de streaming podrían quedar duramente afectadas si la huelga se prolonga y siguen cancelándose series. Según un estudio de Whip Media que cita la web, las plataformas de streaming ven triplicarse las posibilidades de que los clientes abandonen sus servicios si la huelga lleva a retrasos.

Pocos visos de solucionarse. Y es que la situación no pinta a que se vaya a solucionar a corto plazo. Personalidades prominentes de la industria, como George R.R. Martin (que predecía que "esta huelga será larga y amarga") o Mark Ruffalo (que afirma que los productores "han creado un imperio de billonarios y creen que ya no tenemos valor") se han posicionado agresivamente a favor de los profesionales. Y por otra parte, los gigantes de la industria no retroceden: Netflix ya ha comenzado a contratar expertos en IA para suplir estos huecos y renaudar los rodajes.

