HBO Max sube su precio en México, aunque no en todos sus planes: estas son las nuevas tarifas de la plataforma

HBO Max ha acabado cediendo, y ha comunicado que subirá el precio de su servicio en México, de igual modo que han hecho otras plataformas de streaming. La justificación que aduce para esta subida es la inversión "en nuevas propuestas de entretenimiento". De este modo, el nuevo precio será de 179 pesos al mes, es decir, 30 pesos de subida con respecto al plan original.

Aquellos usuarios que se acogieron al 50% de descuento con la oferta de lanzamiento podrán seguir disfrutándolo, pero el descuento se aplicará a la nueva tarifa, es decir, que pagarán 89'50 pesos al mes. La subida se producirá el próximo 30 de marzo y será la primera que vive el servicio en México desde su lanzamiento en junio de 2021.

Los precios que no experimentarán cambios son los estándar de tres meses (399 pesos) y el de 12 meses (1249 pesos). Con cualquiera de ellos seguirán activos los mismos beneficios de costumbre:

Tres dispositivos de forma simultánea.

Hasta cinco perfiles por cuenta.

Contenido en HD y 4K.

Compatibilidad con Chromecast y AirPlay.

Posibilidad de descargar contenido en la app móvil.

Lo que ya no estará accesible, por otra parte, es el plan móvil. Desde el 22 de febrero no se puede contratar y, Warner no ha dado explicaciones sobre esta decisión: "Mientras evaluamos constantemente alternativas que sigan mejorando la experiencia de usuario, dejaremos de ofrecer los planes del paquete móvil a nuevos suscriptores de HBO Max a partir del 22 de febrero".