'Operación Triunfo' tiene, ahora sí, cifras de audiencia. Y no son tan grandiosas como se creía (pero a Amazon no le importa mucho)

'Operación Triunfo' ha sido uno de los grandes misterios del año en términos de audiencias de 2023. Las pistas parecían apuntar a un éxito más o menos claro, a partir de los pocos datos que daba Prime Video sobre su alcance. Por ejemplo, su primera gala fue el estreno nacional más visto de la historia de Prime Video en España. Y la app gratuita que se usaba para las votaciones acumuló 53 millones de votos. También se habló de un gran éxito en redes sociales, con 718,9 millones de visualizaciones entre TikTok y Youtube.

Nuevos datos. Aunque no son cifras oficiales de Prime Video, SigmaDos30 ha hecho público un estudio que ha elaborado sobre la audiencia de la temporada completa. Por ejemplo, la empresa de medición de audiencias ha calculado el número de espectadores mes a mes, y así se ha visto un notable ascenso desde el estreno en noviembre:

Noviembre : 1.856.000 (2 galas)

: 1.856.000 (2 galas) Diciembre : 2.145.000 (4 galas)

: 2.145.000 (4 galas) Enero : 2.204.000 (5 galas)

: 2.204.000 (5 galas) Febrero: 2.080.000 (3 galas)

Como se puede ver, hay un descenso de enero a febrero, pero también hubo dos galas menos ese mes.

Descenso con respecto a la televisión en abierto. Prime Video sí que dio un dato de espectadores al finalizar la edición: las galas semanales han sido vistas, de media, por más de 3,5 millones de espectadores. Es un notable descenso con respecto al número de espectadores por edición desde 2017 en abierto, que rondaban en torno a los 20 millones, con unos 5 millones de espectadores únicos de media por gala.

No se puede considerar un fracaso. Son muchos menos espectadores en la edición de Prime Video, pero como ya hemos explicado en otras ocasiones, no se trata de una diferencia que haga de esta edición un "fracaso". Esto se debe a que lo que interesa a Amazon no es estrictamente tener grandes números de audiencia, sino atraer a gente a Prime y, con ello, a su gigantesca tienda digital.

No lidera... Sin embargo, cumpla 'Operación Triunfo' las expectativas que tenía Amazon puestas en ella o no, lo que está claro es que, según los cálculos de la consultora, no ha liderado las audiencias de Prime Video ningún mes desde su estreno. En noviembre, por ejemplo, quedó con un 10'5% por debajo de 'Memento Mori' y 'La que se avecina'. En diciembre (12'1%), por debajo de 'La que se avecina' y 'Padre no hay más que uno 3'. En enero, su mejor dato (12'4%), solo por debajo de 'La que se avecina'. Y en diciembre, con la bajada al 11'5%, por debajo de 'La que se avecina', la última entrega de 'Los juegos del hambre' y 'El pueblo'.

... pero triunfa. Dejando aparte lo que hemos comentado del interés de Amazon de, por encima de cualquier otra cosa, vender en Amazon, hay otras cuestiones que ha conseguido Prime Video y que sí se pueden considerar positivas para la plataforma. Por una parte, la llegada de patrocinios de empresas como ING Direct y Mapfre. Pero además, la presencia en medios y redes más allá de las propia plataforma, aparte de un cambio en la percepción del público acerca de qué puede ofrecer Prime Video a partir de ahora. Y eso, para los intereses tentaculares de Amazon, puede ser más importante que un pico de audiencia.

