Digi TV ya está aquí: el operador barato sigue apuntado a lo más alto, ahora con su propia televisión de pago

Digi ya tiene su propio servicio de televisión de pago. El competitivo operador barato continúa mejorando sus servicios y acaba de presentar Digi TV, su propuesta de televisión de pago con canales premium de terceros, aunque por el momento sin contenidos propios.

Qué precio tiene Digi TV. Digi TV tendrá un precio cerrado de 7 euros al mes, ligeramente por debajo del de sus competidores. Para poder contratar Digi TV, hará falta ser cliente de fibra. El paquete básico será de 22 euros al mes con Fibra de 300 Mbps, una línea móvil con 30 GB acumulables y Digi TV.

Qué canales se podrán ver. Según describe el operador, se ofrecerán más de 100 canales, repartidos en categorías como cine y series, deportes, infantil, entretenimiento, música, noticias, documentales y generalistas. Estos son los incluidos:

Generalistas: La1, La2, Antena 3, Cuatro, Telecinco, La Sexta, Trece.

Cine y series: Star Channel, AXN, AMC, Somos, SyFy, Comedy Central, etc.

Deportes: Eurosport 1, Eurosport 2, Teledeporte, Real Madrid TV, Betis TV, etc.

Documentales: Historia, National Geographic, Odisea, AMC Crime, etc.

Infantil: Disney Channel, Disney Junior, Nickelodeon, Nickelodeon Junior, Boeing, BabyTV.

Entretenimiento: Cosmo, Divinity, Nova, Mega, Canal Cocina, etc.

Música: Hit TV, Music Channel, Hit Music Channel, etc.

Noticias: CNN Internacional, 24 Horas, France 24, Digi 24 HD, etc.

App o decodificador incluido. Es la clave de la televisión de pago. Para poder ver los canales de Digi TV en nuestro televisor necesitaremos un televisor compatible e instalar la aplicación de Digi TV o colocar un decodificador, que Digi nos instalará de forma gratuita.

Digi TV se podrá registrar en cinco dispositivos y reproducir de forma simultánea en cuatro. La aplicación de Digi TV está disponible para televisores de LG, Samsung, Android TV y Apple TV, también para dispositivos móviles Android e iOS.

Acceso a contenidos de la última semana y las herramientas habituales. Entre las funciones que ofrece Digi TV tenemos las habituales que encontramos en alternativas como Agile TV o Jazztel TV. En primer lugar se ofrece reproducción de contenidos emitidos durante los últimos 7 días. Tenemos filtros por edad y control parental; visualización fuera de casa multidispositivo y control del contenido para pausar y retroceder a nuestro gusto.

Digi TV ya está aquí, aunque sin contenidos diferenciales. Por 7 euros al mes Digi TV ofrece una gran cantidad de canales y la instalación gratuita del decodificador, sin embargo se queda corta a la hora de su propuesta de contenido premium.

Al contrario que Movistar Plus+ u Orange TV Libre, no tenemos acceso al fútbol ni a contenidos originales de creación propia. Su precio tampoco es tan barato, ya que los 7 euros al mes de Digi TV no están muy por debajo de los 7,99 euros al mes de Orange o los 9,99 euros al mes de Movistar. La televisión de pago de Digi es un inicio, pero todavía le queda mucho recorrido para ponerse a la altura de los principales operadores.

