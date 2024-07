Una década después de su estreno, esta película de ciencia ficción en Prime Video resulta más reveladora y escalofriante que nunca

El pasado mes de mayo, Scarlett Johansson exigía a OpenAI que retirara una de las voces de GPT-4o, su nuevo modelo de IA, que permitía mantener una conversación fluida con el usuario, acercándonos más que nunca a la idea de conversar con las máquinas. Lo curioso no es que, al parecer, tras una oferta inicial a la actriz de poner ella misma la voz para el sistema, OpenAI siguiera adelante con su idea, emulando el timbre de la actriz hasta crear una voz prácticamente indistinguible de la real. Lo curioso es que habían entendido 'Her', su obvia inspiración para acudir a Johansson, completamente al revés.

La inspiración de OpenAI no es confesa, pero está clara: la película de 2023 'Her' de Spike Jonze, que puedes ver en Prime Video y en Filmin. Se trata de una curiosísima mezcla de ciencia ficción muy suave (el entorno es un futuro muy cercano, en una sabia decisión de Jonze para que el argumento se sienta cercano), comedia melancólica y drama sentimental. El resultado ganó el Oscar a Mejor guion original.

'Her' cuenta la historia de un hombre solitario (Joaquin Phoenix) que trabaja escribiendo cartas personalizadas para otras personas. En medio de un doloroso proceso de divorcio, adquiere un nuevo sistema operativo diseñado para satisfacer sus necesidades. Este sistema, que se llama a sí misma Samantha (voz de Scarlett Johansson), es una inteligencia artificial con la que Theodore desarrolla una relación íntima y romántica.

Spike Jonze ya había explorado los vericuetos de la mente y sus atajos en películas como 'Cómo ser John Malkovich', pero aquí lo hace desde una perspectiva mucho más cercana y emocional. 'Her' explora temas como la soledad de las personas en la sociedad moderna y qué hace la tecnología para aliviar o agudizar esa sensación, mientras picotea con tremenda sensibilidad en temas como la naturaleza del amor, o la idea moderna de la identidad, un tema mucho más relevante y complejo hoy que hace diez años. OpenAI tenía razón al apuntar al poder evocador de la voz de Scarlett Johansson, pero lo hizo por extrañas razones equivocadas: 'Her' no es precisamente una película que nos acerque más a las IAs, sino que nos ayuda a entender mejor a los humanos.

