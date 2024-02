La "nueva Juego de Tronos" según la crítica está ambientada en el Japón feudal y acaba de llegar a Disney+

Las críticas no se están quedando cortas con 'Shogun', la serie de FX que ha llegado a España a través de Disney+: la producción, que ya fue adaptada en una popular miniserie televisiva en 1980, se basa en un best-seller de James Clavell. Medios como Rolling Stone, The Independent, Variety o The Washington Post han coincidido en resaltar sus similitudes con 'Juego de Tronos' debido a su perspectiva épica y su impactantes secuencias de batalla y acción.

La serie nos lleva a finales del siglo XVII en Japón. La muerte del Taiko (el líder efectivo) genera un ambiente político a punto de estallar: su único heredero es aún menor de edad y un Consejo de Regentes gobierna en su lugar. Sin embargo, esos regentes compiten entre sí, y cuando llega a la tierra el inglés John Blackthorne, se convierte en una pieza estratégica para Lord Yoshii Toranaga, uno de los miembros del consejo y señor de la región de Kanto.

Aparte de su fidedigno retrato del Japón del siglo XVII, de la serie se está elogiando su capacidad para distanciarse del protagonismo absoluto del personaje occidental de la novela, y prestar atención a su rico elenco de secundarios asiáticos. Gracias a este cambio podemos conocer en profundidad a personajes tan atractivos como Toda Mariko, noble que se convierte en traductora de Blackthorne, y el mencionado Yoshii Toranaga, con quien el occidental entablará una relación de dependencia y manipulación por interés.

La diferencia con la mencionada 'Juego de Tronos' se traza en la violencia, que no llega en forma de grandes batallas, sino en estallidos aislados: veremos más de una decapitación y cada enfrentamiento tendrá consecuencias que los protagonistas no pueden eludir. Así, la violencia de 'Shogun' está pensada para que abunde, pero también para que impacte de forma indeleble en la trama.

