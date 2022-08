El creador de 'Sandman' escribió esta pesadillesca obra de fantasía oscura que puedes ver a través de Amazon Prime Video

El nombre de Neil Gaiman está volviendo ser de especial relevancia gracias al éxito que está teniendo su ambiciosa adaptación de 'Sandman' en Netflix. La serie consigue acercarse a la compleja y atrevida escala de los cómics del propio autor, con producción de gran escala y buena adaptación de las líneas argumentales principales. Pero su mayor éxito es saber llevar el tono de fantasía oscura con intenciones filosóficas y metafísicas hacia una serie entretenida y potente.

Llevar a Gaiman a pantalla no es nada fácil, aunque ha habido algunas adaptaciones exitosas. El propio Gaiman ha tenido intenciones de llevar su personalísimo toque a la escritura de guiones, que no ha tenido éxito inmediato aunque sí capaz de granjearse cierto culto. Es un poco el caso de la desconocida pero fascinante 'La máscara de cristal', una particular película independiente que ahora mismo se puede encontrar dentro del catálogo de Prime Video.

Gaiman escribe el guion a partir del desarrollo de una historia concebida junto a Dave McKean, director de la cinta además de gran diseñador visual que además a trabajado ilustrando varias obras de Gaiman (incluyendo 'Sandman'). Ese toque toque visual tan característico y casi pesadillesco se plasma con creces en esta historia de fantasía en la que una joven con sueños de abandonar su terrenal vida termina en las Tierras Oscuras, un lugar sobrenatural lleno de paisajes y criaturas imposibles y retorcidas, y para escapar deberá obtener la Máscara de Cristal.

Su acabado estético, muy dependiente de los efectos especiales, queda algo anclado por la tecnología de la época (2005) y por el pequeño presupuesto con el que disponía. Aun así, los diseños están llenos de pura artesanía, medidos al milímetro para resulta tan oníricos como oscuros. Su apuesta es sin duda atrevida, pero atractiva hasta cierto punto, sacando lo mejor del Gaiman orientado hacia los cuentos estremecedores para niños (donde entra también 'Los mundos de Coraline'). Como poco, es una película ambiciosa como ninguna otra, que no deja indiferente a nadie.