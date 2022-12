Las cifras de 'Glass Onion' han sido buenas. El problema es que Netflix nunca podía recuperar la inversión

'Glass Onion', la sensacional secuela de 'Puñales por la espalda', está disfrutando de un merecido éxito en Netflix. En su primer fin de semana se ha colocado en el número 1 de lo más visto en la plataforma, y entre el 19 y 25 de diciembre (periodo en el que estuvo disponible solo los tres últimos días) se ha visto un total de 82'1 millones de horas, según la propia compañía. Hay que tener en cuenta que la película dura dos horas y veinte minutos, pero aún así, Netflix estima que hablamos de 35 millones de hogares viendo la serie.

Conclusiones: ninguna. Nos hemos acostumbrado, con Netflix, a recibir datos de audiencia (que, por supuesto, damos por verídicos aunque no hay forma de corroborarlos) en un formato que no es el habitual: el número de horas que se han emitido de la serie o película. Se trata de una forma muy irregular de medir la audiencia y el éxito, ya que no cuenta cada reproducción de forma unitaria, sino que está sujeta a variables como la duración de cada película o serie. En el mejor de los casos, lo que obtenemos son abstracciones del tipo "esta película ha tenido bastante éxito".

Por poner en perspectiva esos 82'1 millones de horas, las cifras de 'Glass Onion' están algo por detrás de 'Imperdonable', la hoy ya olvidada producción exclusiva de la plataforma con Sandra Bullock de 2021, pero que sin embargo está en el Top 10 de las películas de Netflix más vistas de la historia de la plataforma. Lo que hace pensar que cuando finalice el mes que Netflix usa para cuantificar el número "total" de horas vistas para un producto, 'Glass Onion' también entrará en ese top. Lo hará, posiblemente, en una posición comparable, es decir, quizás por debajo de éxitos como 'Bird Box', 'No mires arriba' o su actual número 1, 'Alerta roja'.

El caso especial de 'Glass Onion'. La secuela de 'Puñales por la espalda' tiene una naturaleza que la convierte en un producto especialmente notable: su elevadísimo presupuesto. En 2021 Netflix pagó 450 millones de dólares por los derechos para rodar dos secuelas, y 40 millones extra para producir la primera de ellas, esta 'Glass Onion'. Es decir, ha ocasionado a la plataforma un gasto de un mínimo de 265 millones de dólares, una cantidad desorbitada para una película que de momento está comparándose con un vehículo para Sandra Bullock muy poco recordado.

A esto hay que sumar su brevísimo paso por cines: en Estados Unidos solo se vio en 600 salas, mucho menos de lo habitual (aunque más que cualquier otro estreno de Netflix en cines), y solo durante una semana. La idea era generar cierto aire de "exclusividad" que potenciara el estreno, un par de semanas después, en la plataforma. Los cálculos estiman que recaudó unos 15 millones de dólares durante esa semana, lo que está muy bien teniendo en cuenta el escaso número de salas. Una campaña a la altura de la calidad del film y un estreno internacional al uso podía haber rendido bien en taquilla.

Lo que quiere Netflix. Una vez más: suscriptores. Esta inversión descomunal y este gigantesco agujero negro de ingresos (recordemos: de una suscripción de Netflix pueden salir dos, tres espectadores, incluso más si se comparten cuentas) se debe a que lo único que le interesa a Netflix es ganar suscriptores. Y ese aire de exclusividad y esa campaña publicitaria que ofrece un producto que solo se puede obtener a través de la plataforma se traduce en suscriptores. Pero mientras tanto, desde fuera, todo son interrogantes.

Porque Netflix nos alimenta con ese "número de horas vistas" que, en abstracto, es un número sin significado, solo sirve para que la plataforma se compare consigo misma. Pero como un programa puede ser visto por una persona o por varias, dependiendo del hogar, las cifras realmente útiles, las que hablan de éxitos y fracasos, se nos escapan. La que sí sabemos es esta: 450 millones de dólares por dos secuelas de 'Puñales por la espalda'. ¿A cuánto puede ascender el órdago de la plataforma?