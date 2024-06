Batió el récord de 'El exorcista' como la película de terror más taquillera de la historia, y puedes verla en Netflix

Tras su estreno en 2017, 'It' (que puedes recuperar en Netflix, Prime Video, Max y Movistar Plus+) batió un récord muy especial: convertirse en la película de terror con mayor recaudación de todos los tiempos en la taquilla. 'El exorcista', la anterior película que lo ostentaba, recaudó 441,3 millones de dólares y 'It' rebasó los 700 (eso sí, si ajustamos la inflación, la de Friedkin se iría a unos tremendos 2.100 millones de dólares, con lo que seguiría ostentando el trono).

Sea la reina o no, 'It' es una estupenda película de terror que además se basa en un excelente libro de Stephen King de 1986, para muchos el mejor de su abultada obra, y que aúna muchos de los ingredientes que le han hecho famoso. Son elementos como un monstruo primordial que se oculta en las zonas rurales de Estados Unidos, la infancia como vórtice de sus historias y la lucha del bien contra el mal, con sangrientas consecuencias.

'It' cuenta la historia de un grupo de siete niños perseguidos por una antigua entidad maligna que cambia de forma y adopta la forma del siniestro payaso Pennywise. Este ser despierta cada 27 años para alimentarse de los niños del pueblo, y el Club tendrá que unirse para hacerle frente. 27 años después, habiendo tomado sus vidas caminos muy distintos, tendrán que volver a Derry ya como adultos para volver a enfrentarse a Pennywise (aunque eso será objeto de la segunda parte, que puedes ver en Prime Video y Movistar Plus+).

Andy Muschietti (que previamente había dirigido 'Mamá' y luego se dejó caer por ese agujero negro que fue 'Flash') firmó aquí (y con el segundo capítulo) su mejore película, demostrando un dominio de la tensión, la puesta en escena y la creación de imágenes inquietantes muy notable. A ello ayudó no poco la memorable interpretación de Bill Skarsgård como Pennywise, que no tardó en convertirse en uno de los monstruos más icónicos y memorables del género en este siglo.

Cabecera | Warner

