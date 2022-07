Twitter está caído: usuarios de todo el mundo tienen problemas para acceder a la red social [Actualizado]

Actualizado: Twitter vuelve a funcionar con normalidad, tras una caída de algo menos de una hora.

Twitter no funciona. No es cosa de tu ordenador ni de la conexión a internet. Miles de usuarios están teniendo problemas para cargar los tuits. La red social de microblogging está teniendo problemas desde aproximadamente las 14:00h, hora española. Twitter está caído, aunque por el momento se desconocen las causas y la duración.

Los problemas de Twitter están siendo notificados por el servicio Down Detector, que marca la caída con más de 50.000 reportes. También los usuarios de TweetDeck están experimentando problemas.

Twitter, caído a nivel global

Twitter está teniendo fallos no solo en España, sino a nivel global. Tanto Europa como Estados Unidos, Japón, India o México, según describe la herramienta Is The Service Down?.

Por el momento, desde el servicio oficial de Twitter API Status no se ha informado de ningún problema, pero no se descarta que próximamente aparezca una incidencia.

El pasado mes de febrero, Twitter tuvo una caída que duró aproximadamente una hora. Posteriormente, la propia compañía indicó que se trataba de un error técnico que impedía que se cargara el feed.