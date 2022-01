Twitter comienza a ofrecer NFTs: por ahora para fotos de perfil y solo para suscriptores de Twitter Blue

El pasado mes de marzo Jack Dorsey, ex-CEO de Twitter, vendía el primer tuit de la historia como un NFT. Esa apuesta por los tokens no fungibles se volvía a validar en septiembre, cuando la red social anunciaba que comenzaría a ofrecerlos nativamente.

Esa promesa se ha cumplido: Twitter permite ahora autenticar fotos de perfil como NFTs. La opción está solo disponible para suscriptores del servicio Twitter Blue, y muestra esas imágenes con un hexágono con esquinas redondeadas.

Aunque muchos propietarios de NFT ya mostraban ese tipo de imágenes digitales en sus fotos de perfil, la nueva característica de Twitter Blue mostrará ahora un icono que indica que el NFT ha sido autenticado y que la persona propietaria de esa cuenta es también propietaria oficial de ese activo digital.

You asked (a lot), so we made it. Now rolling out in Labs: NFT Profile Pictures on iOS pic.twitter.com/HFyspS4cQW