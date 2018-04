Rusia banea 1,8 millones de IPs de Amazon y Google en un intento de bloquear Telegram por la fuerza

Rusia no se anda con medias tintas, y si para bloquear Telegram en su país tiene que banear casi dos millones de IPs pertenecientes a Amazon y Google pues lo hace. Y eso es precisamente lo que está pasando después de que le pidiese a ambas empresas que expulsen a la aplicación de mensajería de sus servidores.

Todo esto se debe a que la semana pasada el gobierno de Rusia ordenó el bloqueo inmediato de Telegram por negarse a cederles las llaves de cifrado con las que romper la privacidad de sus usuarios. Desde la aplicación contraatacaron moviendo sus servidores a las nubes de Google y Amazon para evitar el bloqueo, razón por la que Rusia ha bloqueado exactamente 1.835.008 IPs de estas empresas.

El supervisor de telecomunicaciones ruso Rozcomnadzor fue el que presentó la demanda para bloquear la app de mensajería tras negarse a entregarles las llaves del cifrado, algo que según dicen necesitan para poder combatir el terrorismo. También es el que se está encargando de la persecución tras decir que el fallo del tribunal contra Telegram les ha obligado a tomar las medidas necesarias para derribar la aplicación.

Y la cosa podría ir a más si nos atenemos a los antecedentes, ya que el pasado marzo Rusia también le pidió a sus operadoras que bloqueasen un total de 13,5 millones de IPs para bloquear la aplicación de mensajería Zello, 13,5 de las cuales pertenecían a Amazon. Por lo tanto, si las empresas se niegan a sacar a los servidores de Telegram de sus nubes se exponen a aún más bloqueos.

Privacy is not for sale, and human rights should not be compromised out of fear or greed. https://t.co/ACsCvk6WFx