Facebook dice haber desbaratado una campaña de desinformación para influir en las elecciones legislativas de Estados Unidos

Facebook ha anunciado este martes la eliminación de 32 páginas y cuentas de su red social e Instagram involucradas en "un comportamiento coordinado e inauténtico" de difusión de desinformación destinada a influir en la política estadounidense. En noviembre, se celebran las elecciones legislativas de medio mandato.

Según los datos que dice manejar la compañía en estas primeras etapas de la investigación, más de 290.000 usuarios siguieron alguna de estas páginas de Facebook sospechosas creadas entre marzo de 2017 y mayo de este 2018. Las páginas más seguidas llevan por nombre "Aztlan Warriors", "Black Elevation", "Mindful Being" y "Resisters".

Desde estos espacios se habrían creado más de 9.500 publicaciones orgánicas y se ejecutaron 150 anuncios por un valor aproximado de 11.000 dólares estadounidenses —pagados en este divisa y en dólares canadienses— gastados entre Facebook e Instagram, donde solamente publicaron un contenido, explican en una publicación.

Sospechas sobre Rusia

Pese a que desde Facebook se asegura que no se ha podido determinar por el momento quién está detrás de estas acciones ni si estas iban destinadas a determinadas figuras políticas, sí dicen que guardan similitudes con la actuación anterior, atribuída a intereses rusos.

Esa anterior campaña fue la que habría intentado influir a favor del entonces candidato republicano a la presidencia, Donald Trump. De acuerdo con diferentes estimaciones, hasta 126 millones de usuarios vieron la publicidad rusa en Facebook. Anteriormente, se habló del gasto de 100.000 dólares en anuncios, algunos de los cuales se vieron en el Senado de los Estados Unidos durante la comparecencia de representantes de Twitter, Facebook y Google por las posibles interferencias rusas.

Facebook también incide en que quien haya llevado a cabo esta acción desbaratada por la compañía ha ido "mucho más allá" que la Internet Research Agency rusa a la hora de ocultar sus huellas y evitar revelar su identidad. "Parte de la actividad [de las páginas detectadas y eliminadas en esta ocasión] es consistente con lo que vimos de IRA antes y después de las elecciones de 2016. Y hemos encontrado pruebas de algunas conexiones entre estas cuentas y las cuentas de IRA que borramos el año pasado [...]. Pero también hay diferencias", dicen desde la compañía.

La red social, que se vio bajo los focos en el marco de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 por el papel de su plataforma en la difusión de noticias falsas con el supuesto fin de influir en la votación, ha mostrado algunas de las publicaciones, anuncios y eventos de estas 32 páginas y cuentas de su red social e Instagram.

Uno de estos eventos, creado por la página "Resisters" de Facebook, llamaba a una contramanifestación con el lema "No Unite the Right 2 - DC" frente a la convocada por ultraderechistas el 12 de agosto en Washington con el lema "Unite the Right 2". Según Facebook, los administradores de la página conectaron con otros de páginas legítimas para hacerlos coanfitriones. Estos, a su vez, difundieron la convocatoria dando información sobre el modo de asistir.

Cabe recordar que "Unite the Right" fue el lema de la marcha supremacista blanca de agosto de 2017 en Charlottesville, donde una contramanifestante murió al ser arrollada por un vehículo conducido por un neonazi en un suceso calificado de terrorismo interno.