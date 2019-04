Estamos en la gran era de los Tinders de nicho: aplicaciones para ligar entre barbudos, cristianos, haters y más

Tinder es una app prácticamente omnipresente en los smartphones de los solteros (y las solteras) del mundo occidental, por lo menos de aquellos que viven en ciudades más o menos grandes. Tanto que marca y producto casi se han convertido en sinónimos como Kleenex y pañuelos de papel o Albal y papel de plata.

Pero hay muchas más apps y webs que ofrecen un servicio similar. Y no nos referimos a productos populares como Meetic, Grindr, First Dates o el programa de Juan Y Medio (o el de Jesús Puente si eres ya un poco añejo), no, en este artículo vamos a reseñar algunos de los más peculiares por su carácter específico. En concreto os traemos 11 apps y webs de ligoteo de para públicos muy específicos.

Sweatt

¿Para quién? Para fanáticos del gimnasio.

Yo pensaba que los gimnasios eran per se un sitio para ligar pero parece que hay gente que se toma muy en serio eso del ejercicio físico. Para ellos esta app (tan sólo para iOS de momento) llamada Sweatt en la que subes unas cuantas fotos, contestas a algunas preguntas sobre tu actividad física (¿cuándo entrenas? ¿Cuántos días a la semana? ¿Cuales son tus ejercicios favoritos?...) y la app te devuelve unos matches muy atléticos con los que empezar a chatear inmediatamente. Lo que han unido unas dominadas que no lo separe el hombre.

Es gratuita pero una vez instalada la app entras en una especie de waitlist.

Bristlr

¿Para quién? Para barbudos y amantes de los barbudos.

El tinder de las barbas. ¿Cómo te quedas? Un tal John Kershaw empezó Bristlr como una broma en 2014 y a día de hoy se gana la vida con ello y más de 150.000 usuarios utilizan este servicio a través de sus apps para Android e iOS o de su web en más de 100 ciudades, entre ellas varias españolas como Madrid (aunque sin demasiados usuarios por estos lares). Cosas veredes, Sancho.

Gratis con una suscripción premium de 4 libras esterlinas al mes. En esta suscripción premium entra, por ejemplo, el chatear con otra persona si esta persona no te ha dado like de vuelta. Así que si quieres sacarle partido a la app más vale pagarla porque si no, poco más que valorar barbas vas a poder hacer, joven pero barbudo padawan.

Nota: en mi pueblo a lo del muchacho protagonista del vídeo sobre estas líneas se le ha llamado de toda la vida perilla, no barba.

Mouse Mingle

¿Para quién? Para fans de Disney (y de Star Wars y de Marvel).

Según un estudio publicado en Psychological Science, aquellas parejas que comparten gustos duran más tiempo que las que no. Puede parecer un poco de perogrullo pero ahí está el estudio. Y de juntar gente con gustos parecidos va Mouse Mingle, una app para Android y web donde emparejar fans de Disney para que puedan disfrazarse de sus personajes favoritos, cantar las canciones Disney en karaokes varios, debatir sobre si el tito Walt está criogenizado y/o era de Almería o viajar a todos los parques Disney que de el presupuesto.

Servicio gratuito expandiéndose a los universos de Star Wars y Marvel... y ahora que Disney ha comprado Fox, no nos extrañaría que siguieran la expansión con Avatar o Los Simpson o que se yo.

Christian Mingle

¿Para quién? Para cristianos.

Para muchos Disney es una religión. Y si los seguidores del tito Walt tienen su aplicación para encontrar pareja, no van a ser menos los seguidores de Jesucristo, faltaría más. Fundado en 2001 y con más de 19 millones de usuarios por todo el mundo, Christian Mingle permite discriminar por denominación cristiana (católicos, protestantes, ortodoxos...), ofrece un servicio Premium de pago y tiene apps tanto para Android como para iOS.

Me ha decepcionado que no suene música de misa (o el 'Amo a Laura' por lo menos) pero lo ha compensado su memorable tagline: "En Christian Mingle creemos que una relación centrada en Dios merece la espera. Regístrate hoy y conecta con otros cristianos solteros que Creen". ¡Aleluya!

JSwipe

¿Para quién? Para judíos millenials.

Y de cristianos en general a judíos millenials en particular. Ya existía JDate pero en 2014 surgió esta JSwipe que ya tiene más de 1 millón de usuarios entre sus apps de Android e iOS y presume de ser "el servicio de citas número 1 entre los judíos solteros". A Woody Allen le ha pillado ya mayor esto, creo yo, pero en su época lo veo como un usuario VIP de este servicio.

La app es gratuita en ambos sistemas operativos pero tiene diversos paquetes Premium que puedes contratar para "facilitar" tu emparejamiento desde 5 dólares en adelante.

Luxy

¿Para quién? Para gente rica y poderosa.

El "tinder sin gente pobre" o como dice su tagline: "La app de citas para solteros de alto nivel nº 1". Luxy es el sitio perfecto para que nuevos ricos, jóvenes herederas (y herederos) y/o entreprreneurs con una buena ronda de financiación entremanos encuentren su pareja ideal sin que la plebe, el vulgo, moleste.

En semejante monumento al clasismo tu perfil visible por el resto de los potentados tendrá una foto, tu nombre, tu género, tu lugar de residencia y el dinero que tienes. La verdad (y el parné) por delante.

Curiosamente se trata de un servicio gratuito (con una suscripción premium llamada Luxy BLACK (a Rodrigo Rato le gusta esto) por 13 dólares) pero tienes que demostrar que tienes más de 200.000 dólares para que tu solicitud de acceso sea aceptada. Calderilla.

Ski Souls

¿Para quién? Para gente rica y poderosa... a la que le gusta esquiar.

No deja de ser un prejuicio, muy enraizado en el imaginario popular español gracias al mítico Dúo Baqueira de los Martes y Trece, que esquiar es para ricos. Sin embargo iniciativas como Ski Souls no ayudan a terminar con dicho prejuicio: básicamente son como los cruceros para singles pero cambiando el crucero por viajes a la nieve para conocer a otros solteros exigentes y con la cartera abrigada mientras subís en el telesilla y bajáis intentando no mataros.

Creado por uno de los clones de Tinder más populares en Estados Unidos, The League, Ski Souls ofrece paquetes desde unos 1500 dólares en adelante para los aspirantes de Alberto Tomba en busca del amor.

Beautiful People

¿Para quién? Para guapos y guapas.

Dice el refrán que "la suerte de la fea, la guapa la desea". Pues para igualar la suerte de los guapos con la supuesta de los feos (yo debo de ser tela de guapo) existe Beaufitul People.

Para poder acceder a esta versión online (web y apps para Android e iOS) de 'Mujeres, hombres y viceversa' nacida en Dinamarca en 2001 y que tiene más de 1 millón de usuarios, tienes que subir tus fotos y que la comunidad te vote positivamente. ¿Te acuerdas de aquella web Sexy o No de principios de siglo? Pues eso mismo.

Además, si quieres acceder a la mayoría de funcionalidades (entre ellas la de chatear con otras beldades), tienes que pagar una suscripción. Beautiful People se enorgullece de haber propiciado más de 700 matrimonios. Seguro que quedaron unas fotos de bodas divinas.

Hater

¿Para quién? Para gente que odia.

No conocemos ningún estudio que lo demuestre pero, si las parejas a las que les gusta lo mismo, duran más, el Capitán Obvio que llevamos dentro nos dice que es más que probable que suceda lo mismo con las parejas que odian lo mismo. De ahí nació (con el espaldarazo del popular programa de televisión 'Shark Tank') nació Hater. Gente con mentes preclaras sus creadores.

Una vez te bajas la app (está tanto para iOS como Android) y la instalas tienes que rellenar un perfil bastante escueto (nombre, edad, género y género de las personas que quieres conocer), habilitar la geolocalización, subir un par de fotos y ya directamente vas al turrón: a base de swipes tienes que decidir si odias (izquierda) o amas (derecha) diversas personas, animales o cosas que te van presentando en pantalla. Cuantas más cosas votes, más adecuadas serán las recomendaciones que te haga la app.

Recomendaciones, por cierto, con las que podrás comunicarte inmediatamente aunque con la limitación de solamente 2 por día. No hay planes premium ni características de pago ni publicidad. Tampoco parece haber demasiados usuarios en España.

Pero si eres una Hater, decides instalarte la app e indicas que odias las lentejas, la gente que llevando paraguas va por debajo de los soportales cuando llueve, conducir, la gente que saluda dando un golpe en el hombro, la fruta como postre o David Bisbal, seguramente te saldré como uno de tus posibles matches con un alto porcentaje de afinidad. Escríbeme. De verdad.

Tastebuds.fm

¿Para quién? Para gente con el mismo buen/mal gusto musical.

Imagina que has conocido en Tinder a una persona que parece que si. La primera cita va guay. Hay una segunda que va mejor. Y en esto que te escribe "oye, ¿te hace venir a Ozuna?". Tu te temes lo peor pero intentas buscar otras opciones: lo mismo se refiere a Osuna, la ciudad sevillana de moda por ser Mereen en 'Juego de Tronos' o a Osasuna, el histórico equipo de fútbol pamplonica. Ninguna te convence así que después de un tiempo bastante más haya del prudencial por fin preguntas: "¿Ozuna el reggetonero?".

"Sí".

Fue bonito mientras duró. Para que esto no pase está Tastebuds, el servicio para conocer gente (y lo que surja) basado en los gustos musicales. Unos gustos que puedes picar a mano o sincronizando tus cuentas de Spotify o Last.fm. Sólo tiene app para iOS pero es un servicio desde luego prometedor.

Bound 2

¿Para quién? Para fans de Kanye West.

La app anteriormente conocida por el mucho más descriptivo Yeezy Fans Dating es una manera perfecta de terminar este artículo: un servicio de citas para fans de Mr. Kanye West, el Napoléon del Hip-Hop, el Leonardo Da Vinci de nuestra generación. La app de ligoteo donde más difícil será que te encuentres con Taylor Swift.

Empezó siendo un simple canal de Telegram y ahora, con el cambio de nombre a Bounce 2, quiere expandirse y ser lugar de encuentro y confraternización para toda la comunidad del hip-hop. Tiene lógica, es lo que haría el mismísimo Kanye.

Pd: de verdad que esto no es una broma, esto de Yeezy Fans Dating es real y hay gente sin miedo a nada que lo ha probado.