La cuenta de Jack Dorsey, CEO de Twitter, ha sido hackeada... en Twitter

Desde hace algunos minutos, la cuenta de Twitter de Jack Dorsey, CEO de Twitter, empezó a difundir una serie de tweets con mensajes racistas y haciendo mención a "Chuckle Gang", que según The Verge podría ser el grupo detrás del hackeo a la cuenta del ejecutivo.

Brandon Borrman, encargado de comunicación en Twitter, y la misma cuenta oficial de comunicaciones de Twitter, han salido a confirmar que la cuenta de Jack está "comprometida" y ya están investigando qué es lo que ha ocurrido.

Yes, Jack's account was compromised. We're working on it and investigating what happened.