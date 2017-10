Amazon prepara el terreno para subir el precio de Prime en España: así ha evolucionado en sus 6 años

Amazon está preparando el terreno para subir el precio de su servicio Prime en España. Hace unos meses Amazon España cambió de estrategia con su servicio Premium, y pasó a llamarlo Amazon Prime como en la mayoría del resto de países. Ahora parece que el próximo paso será el de igualar también la tarifa anual que pagamos por él.

Eso es por lo menos lo que le han dicho fuentes internas de la empresa a El Confidencial, que se muestra confiado con esta información y asegura que ya están ultimando una subida de precios. Esta subida podría ser de entre 20 y 40 euros, duplicando o incluso triplicando los 19,95 al año que pagamos actualmente por Amazon Prime.

Estas mismas fuentes apuntan a que se están barajando dos opciones en cuanto al cuándo efectuar la subida. La primera sería a lo largo de este mes de octubre, y la segunda sería ya después de navidad, entre febrero y marzo del 2018. Incluso cabe la posibilidad de que decidan cancelar la subida como ya lo han hecho.

Desde Xataka nos hemos puesto en contacto con la empresa, que nos ha enviado un comunicado de prensa que os adjuntamos a continuación:

"Desde que lanzamos Prime en España en septiembre de 2011, hemos seguido añadiendo nuevos beneficios y servicios para hacer de Prime un programa aún mejor. Estamos comprometidos en ofrecer a los suscriptores españoles de Prime una experiencia de gran valor con entrega gratuita en millones de artículos, Prime Video, almacenamiento de fotos y acceso prioritario a ofertas, así como entregas en dos horas a través de Prime Now. Lamentablemente, no hacemos comentarios sobre rumores y especulaciones".

Es curioso que en el comunicado no se limiten a decir que no comentan rumores, sino que añaden un texto que casi podría interpretarse como un argumentario del por qué podrían estar a punto de subir los precios. Es como si la empresa estuviera empezando a preparar el terreno para esta rumoreada subida de precios. En cualquier caso, como de momento no hay ninguna confirmación oficial lo mejor será esperar.

Así ha evolucionado Amazon Prime en España

Fecha Servicios incorporados Septiembre 2011 Gastos de envío gratis Octubre 2014 Acceso prioritario Abril del 2015 Envíos en un día gratis Octubre 2015 Premium Fotos Octubre 2016 Twitch Prime Diciembre 2016 Prime Video Marzo 2017 Amazon Familias

Amazon llegó a España el 14 de septiembre del 2011. Desde el día del lanzamiento incorporó un servicio al que llamó Amazon Premium, que en un principio se limitaba a ofrecer gastos de envío gratuitos a cambio de 14,95 euros/año, aunque no incluían las entregas en 24 horas.

Como vemos en el cuadro, desde aquel entonces el servicio ha ido incorporando nuevas funciones a lo largo del tiempo, sobre todo a partir de 2014 cuando lanzaron el acceso prioritario y ofertas exclusivas de Amazon BuyVip. En 2015 pisaron el acelerador con la llegada de los envíos gratis en 24 horas y un Premium Fotos con el que ofrecían almacenamiento ilimitado para nuestras fotografías.

El año pasado la cosa se puso más interesante. Por una parte llegó Twitch Prime para darle más fuerza a los eSports, pero los titulares se los llevó la llegada en diciembre del esperado Prime Video, la alternativa de los de Bezos a servicios como Netflix o HBO. Con todas estas incorporaciones, el coste de Amazon Premium sólo ha subido 5 euros hasta los 19,95 en los seis años que ha estado activo.

Amazon tendrá que vender bien esta subida

Amazon Prime es un chollo, sobre todo si comparamos estos 19,95€ al mes con los 49€ que pagan en Francia, los 84,21 euros al cambio de Estados Unidos o los 89,21 euros de Reino Unido. Por lo tanto, una subida puede ser excusable, aunque tendrán que tener cuidado con cómo la venden si no quieren perder clientes.

Con esto me refiero a que no deberían simplemente subir el precio a cambio de nada. Muchos seguiríamos pagándolo, pero muchos otros seguro que no lo verían con buenos ojos. La mejor solución sería la de añadir nuevas funciones. Porque vale, Amazon Prime puede tener el coste más económico en nuestro país, pero la versión española (junto a la italiana) también es la que menos servicios ofrece.

En España todavía nos faltan en Prime servicios como la Biblioteca Kindle con acceso ilimitado a ebooks, Prime Student, Prime Reading, Prime Music, Audible o el sistema de descuentos Prime Reward. Hay por lo tanto bastante margen de maniobra, aunque la decisión final la tendrán que tomar desde Amazon España.

Lo lógico, o quizá más optimista, sería pensar en la incorporación de Prime Music, su alternativa a Spotify y Apple Music con más de 50 millones de canciones. También sería interesante la llegada del almacenamiento en la nube de Drive, que podría ser interesante para quienes utilizamos otros servicios en la nube. Pero lo dicho, tocará esperar a la confirmación oficial de todo este movimiento por parte de Amazon.

