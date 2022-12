Alguien ha decidido crear el Google Maps más tétrico: uno centrado en lápidas y cementerios

Quizás te haya ocurrido si a lo largo del último año has tenido el peculiar placer —no apto para todos los gustos— de pasearte por alguno de los miles de camposantos de Reino Unido: avanzas por uno de sus pasillos, flanqueado por lápidas centenarias, esculturas dignas de un museo de arte sacro y panteones en los que algún cantero volcó, allá por los siglos XVIII o XIX, todo su saber hacer y de repente, zas, te encuentras con un desconocido que lleva colgada a la espalda una mochila Leica Pegasus con cámaras que le da el aspecto de un viajero sideral recién aterrizado.

La estampa es extraña, pero tiene su explicación. Una con resultados bastante provechosos.

Ese extraño que pulula por los cementerios de Reino Unido cargado con cinco cámaras de 20 megapíxeles, un receptor GPS y dos escáneres láser capaces de tomar 300.000 mediciones por segundo no es un loco, ni un friqui, sino uno de los topógrafos de Atlantic Geomatics, la compañía que se ha propuesto mapear al menos buena parte de los camposantos de Inglaterra. Y no son pocos. Sky News y Wired hablan de entre 18.000 y 19.000 cementerios repartidos por el país.

La tarea es tan descomunal que ya hay quien ya la ha apodado el “Google Maps de los cementerios”.

Información a golpe de clic

La idea tiene en realidad un planteamiento tan simple como laboriosa resulta su ejecución. Lo que pretendía Tim Viney, de Atlantic Geomatics, era crear un recurso que permitiera identificar y localizar tumbas de forma rápida, una tarea no siempre sencilla si hablamos de lápidas antiguas o incluso de conceptos de camposanto alternativos, como los “Woodland burial”, practicados en cementerios verdes que ofrecen un entorno natural y habitualmente no permiten lápidas.

Ya hay planos y mapas, claro, pero no con el enfoque que plantea Viney.

A menudo son documentos a la antigua, en papel e incluso desactualizados, lo que no facilita la búsqueda de un familiar que quiera visitar la tumba de algún antepasado lejano, pero tampoco la de genealogistas. “Todo lo relacionado con la preservación de los registros es muy, muy importante porque me he encontrado con bastantes historias de terror en las que todos se habían perdido por incendios, robos o incluso inundación”, relata Viney a Wired. El objetivo del “Street View de los cementerios” es dejar todo eso atrás y tener la información con un clic.

La labor no consiste solo en recorrer los camposantos con la mochila Leica Pegasus a la espalda, una opción por la que se decantaron tras comprobar que los drones no ofrecían el mismo resultado. La compañía está desarrollando una base de datos con la Iglesia de Inglaterra para que el resultado sea una auténtica herramienta de consulta para el público, escaneando incluso registros originales sobre el bautismo, matrimonio y entierro que luego se vinculan con la tumba del fallecido.

La ambición de Tim Viney es ofrecer una referencia online con planos interactivos, registros e imágenes de lápidas y monumentos, fácil de manejar y a la que las propias parroquias puedan agregar nuevas tumbas y registros. Quien quiera ir más allá y buscar nombres y fechas o descargar documentación, eso sí, deberá abonar antes una tarifa. En procesar las medidas y elaborar el mapa de cada cementerio los técnicos tardan alrededor de una semana, labor a la que luego se añaden las fotografías con calidad del patrimonio. En verano Atlantic Geomatics sumaba ya alrededor de 300 camposantos mapeados. Completar todo su ingente trabajo le llevará cerca de siete años.

Uno de los espacios en el que ya han trabajado es St Michael´s, en Barton, una espectacular iglesia normanda construida a mediados del XII. El trabajo ayudó a detallar los tesoros del camposanto y dejó una sorpresa: mostró que los viejos mapas no eran correctos en escala y detalles. Los datos que se recopilen servirán además para labores de conservación y estudio de la naturaleza, documentando también la biodiversidad que acogen los cementerios.

¿Quién dijo que solo podía haber Street Views de ciudades?

Imagen de portada: Mark Foster (Unsplash)