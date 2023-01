Un 6,8% y un 6,5% más de media: cómo afectarán las subidas de Movistar y Vodafone que entran en vigor este mes

Año nuevo, vida nueva... y tarifas nuevas. Si el final de 2022 estuvo marcado por los anuncios de subidas de precio en Movistar y en Vodafone, el 2023 empieza con la entrada en vigor de esas subidas en sus catálogos. Tanto O2 como Lowi, eso sí, se libran por el momento, igual que el segmento prepago.

Aunque el motivo esgrimido por los dos operadores es el aumento de costes del sector, el incremento no será igual en los dos casos. Movistar aplicará una subida media del 6,8% este mismo viernes, mientras que los precios de Vodafone se encarecerán un 6,5% de media el día 22 al vincular su porfolio al IPC. Vamos a ver cómo quedan sus tarifas de fibra y móvil a partir de este mes.

Nuevos precios de Movistar esta semana

Aunque fue a finales de noviembre cuando Movistar informó a sus clientes de la subida de precios y empezó a reflejar en su web el futuro coste de sus tarifas, no será hasta este viernes, 13 de enero de 2023, cuando entrarán en vigor los nuevos precios.

Esta subida generalizada afecta a las tarifas miMovistar, además de las tarifas Conecta y a los clientes que mantienen las antiguas tarifas Fusión. El nuevo porfolio de fibra+móvil queda así:

miMovistar Max : sube de 54,90 a 57,90 euros al mes.

miMovistar ilimitado : sube de 69,90 a 74,90 euros al mes.

miMovistar ilimitado x2 : sube de 84,90 a 90,90 euros al mes.

Líneas móviles adicionales: la adicional Infinita pasa de 19,90 a 20,90 euros al mes y la adicional XL pasa de 14,90 a 15,90 euros al mes. La adicional L se queda en 7,90 euros al mes.

También se encarecen 1 euros al mes las tarifas de Internet Segunda Residencia y suben la mayoría de paquetes de televisión:

TV Esencial : sube de 10 a 11 euros al mes.

Ficción : sube de 15 a 16 euros al mes.

Más Deportes : sube de 18 a 19 euros al mes.

Champions : sube de 20 a 21 euros al mes.

Ficción con Netflix : sube de 25 a 26 euros al mes.

LaLiga : sube de 30 a 32 euros al mes.

Todo el fútbol: sube de 43 a 45 euros al mes.

Los planes de sólo móvil de contrato más completos tampoco se libran de la subida (Contrato L se queda igual) y tendrán los siguientes precios a partir del viernes:

Contrato XL : sube de 24,95 a 25,95 euros al mes.

Contrato Infinito: sube de 39,95 a 41,95 euros al mes.

¿Y las tarifas sólo fibra? Aquí tenemos la buena noticia: no sólo no suben, sino que Movistar ha sustituido las promociones por precios definitivos más baratos en la zona libre (en zona regulada son 10 euros más caras):

Sólo fibra 300 Mbps : 29,90 euros al mes.

Sólo fibra 600 Mbps : 33,90 euros al mes.

Sólo fibra 1 Gbps: 43,90 euros al mes.

Nuevos precios de Vodafone a partir del 22

Cuando el verano daba sus últimos coletazos, conocimos la decisión de Vodafone de vincular sus tarifas al IPC interanual promedio a partir de 2023. Como era de esperar con la inflación actual, esta medida trae consigo una subida de precios que entrará en vigor el próximo 22 de enero.

A excepción las tarifas sociales, la subida de precios de Vodafone afectará a todos los clientes de contrato (el prepago se libra), independientemente de si tienen una de las tarifas actuales o conservan alguna de las tarifas antiguas. Sí se respetarán las promociones vigentes, de manera que, si ahora disfrutas de 5 euros de descuento, seguirás pagando 5 euros menos respecto al nuevo precio.

A partir del día 22, todas las líneas móviles adicionales suben de precio: concretamente, se encarecen 80 céntimos la adicional Red y la adicional para Hogar ilimitable; 1,20 euros la ilimitada Básica y hasta 1,60 euros más la ilimitada Max.

También aumenta la cuota de los planes de sólo fibra: los 600 Mbps suben 2,50 euros y los 1.000 Mbps, 3,30 euros. Pero la subida más grande llega en los combinados:

Vodafone One ilimitada Básica 600 Mbps : sube 3,90 euros.

Vodafone One ilimitada Básica 1000 Mbps : sube 4,70 euros.

Vodafone One ilimitada Max 600 Mbps : sube 4,40 euros.

Vodafone One ilimitada Max 1000 Mbps : sube 5,10 euros.

Vodafone One ilimitada Duo 600 Mbps : sube 5,60 euros.

Vodafone One ilimitada Duo 1000 Mbps : sube 6,40 euros.

Vodafone One Hogar ilimitable: sube 7,20 euros.

Con todo ello, el porfolio de Vodafone de productos convergentes y sólo fibra queda como vemos en esta tabla:

Los clientes móviles de contrato también verán aumentada su cuota: sube 1,20 euros la tarifa Big Yuser, 1,60 euros Heavy yuser, 2 euros la ilimitada Básica y 2,60 euros la ilimitada Max. Teniendo en cuenta estas subidas, los precios finales del contrato móvil quedan como se detalla en la imagen:

¿Y el resto de operadores?

Como decíamos al principio, las segundas marcas de Telefónica y Vodafone (O2 y Lowi, respectivamente) no incrementarán sus precios este mes. Entre otras cosas, para hacer frente a Digi, que ya se ha comprometido a mantener sus cuotas "en estos momentos".

El segundo operador del país en cuota de mercado, Orange, no descarta aumentar precios en un futuro si la situación sigue así, pero no aplicará subidas a corto plazo porque ya actualizó sus tarifas el pasado mes de agosto. Y la marca premium del Grupo MásMóvil, Yoigo, no ha aplicado una subida generalizada, pero sí que ha encarecido recientemente el precio de los datos ilimitados y de las líneas adicionales.

Imagen de portada: Jumpstory