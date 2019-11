Xiaomi Mi Note 10 ya está disponible en España: precio, promociones de lanzamiento y dónde comprar más barato

Aunque ya lo hemos visto en promociones del Día del Soltero y en comercios asiáticos, el 15 de noviembre se ha puesto a la venta oficialmente el Xiaomi Mi Note 10, el último terminal de la prolífica marca china. A caballo entre la gama alta y la media, este Xiaomi Mi Note 10 combina detalles como sus cinco cámaras traseras con un sensor de 108 MP como principal con otros más sencillos, como su procesador Snapdragon 730G. Si bien ya conocemos su precio y disponibilidad, estos son los comercios donde puedes comprarlos ya y sus precios y condiciones.

Mi.com

El Xiaomi Mi Note 10 está disponible en Mi Stores y en Mi.com en los colores Midnight Black (gris oscuro), Glacier White (blanco) y Aurora Green (verde). Las configuraciones a la venta son las siguientes:

Xiaomi Mi Note 10 de 6 GB de RAM y 128 GB de capacidad por 549 euros.

por 549 euros. Xiaomi Mi Note 10 de 8 GB de RAM y 256 GB de capacidad por 649 euros.

PcComponentes

En la cadena especializada en informática ya están disponibles los Xiaomi Mi Note 10, aunque solo en la configuración más sencilla, la de 6GB de RAM y 128GB de capacidad, y a su precio oficial:

Xiaomi Mi Note 10 de 6 GB de RAM y 128 GB de capacidad por 549 euros en Midnight Black (gris oscuro), Glacier White (blanco) y Aurora Green (verde).

El Corte Inglés

En El Corte Inglés también han puesto a la venta el nuevo Xiaomi Mi Note 10, aunque solo la versión de 6GB de RAM y 128GB de capacidad a un precio ligeramente superior al del PVP. Eso sí, en los tres colores disponibles: 549,90 euros para el Midnight Black (gris oscuro), lo mismo que para el Glacier White (blanco) y Aurora Green (verde)

Worten

Worten también ha subido a su web el nuevo Xiaomi Mi Note 10, si bien lo ha hecho a un precio ligeramente superior y no en todas las versiones disponibles. No obstante, todavía no están disponibles para su compra.

Xiaomi Mi Note 10 de 6 GB de RAM y 128 GB de capacidad por 549,99 euros en Midnight Black (gris oscuro), Glacier White (blanco) y Aurora Green (verde).

Gearbest

En Gearbest encontramos el Xiaomi CC9 Pro (el equivalente del Note 10 para Asia) en versión global de 6GB de RAM y 128GB de capacidad en los tres colores al mismo precio que el oficial de España, si bien al aplicar el cupón GBMINOTE10APP o GBMINOTE10EM baja hasta los 458 euros en Midnight Black (gris oscuro), Glacier White (blanco) y Aurora Green (verde)

Aliexpress Plaza

En Aliexpress también encontramos nuevo Xiaomi Mi Note 10, pero es importante destacar que como en eBay, no es una tienda como tal sino una plataforma donde terceros ponen a la venta sus productos. En este sentido, es importante leer las condiciones de venta y las especificaciones del teléfono en sí.

En Aliexpress Plaza desde España y con garantía oficial comercializa la versión mundial la tienda oficial de Xiaomi. Aquí el Xiaomi Mi Note 10 está disponible en los tres colores pero solo para la versión de 6GB de RAM y 128GB de capacidad. Eso sí, su precio es ligeramente superior: 551,38 euros

Tuimeilibre

En la tienda gallega Tuimeilibre tienen a la venta una única versión del Xiaomi Mi Note 10, que además es importada (por lo que el modelo real es el Xiaomi CC9 Pro), se trata de la versión global con 6GB de RAM y 128GB de capacidad en color blanco. Su precio es inferior al PVP: 499 euros, se envía desde España y ofrece dos años de garantía.

eBay

En eBay encontramos también el Xiaomi Mi Note 10 ya a la venta, si bien proceden de importación, por lo que estamos ante el Xiaomi CC9 Pro. A través de la tienda TintasyPC (100% de votos positivos en sus más de 5.000 transacciones) el modelo global con 6GB de RAM y 128GB de capacidad está disponible en gris por 534,99 euros, con envío en 48 horas, garantía de dos años y SAT Propio.

