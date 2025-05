VPN y cuatro herramientas de seguridad más: Surfshark te protege en Internet por menos de tres euros al mes

Mantener seguros nuestros datos en Internet no es tan fácil como parece. Introducir datos personales en portales puede hacer que acaben en las manos de delincuentes o estafadores, hasta el punto de que sufrir ataques de phishing es algo relativamente común. Tener herramientas que nos protejan al máximo es lo ideal, aunque no siempre es fácil encontrarlas reunidas. Surfshark sí las tiene en su plan Surfshark One. Lo mejor es que solo cuesta 2,69 euros al mes.

El plan Surfshark One tiene VPN y mucho más

Este plan de Surfshark va un pasito más allá de su suscripción Starter. Surfshark One incluye las dos herramientas que vienen en el citado plan, o lo que es lo mismo, su VPN que nos va a servir para conectarnos a Internet de forma segura (incluso en redes públicas como las de los hoteles) y Alternative ID, que creará unos datos ficticios para que los podamos usar en cualquier página web.

Además de estas dos herramientas, el plan Starter viene con tres más adicionales. La primera de ellas se llama Alternative Number, que hace lo mismo que la anterior pero con un número de teléfono. Además, tenemos Surfshark Alert, lo que hará será avisarnos si se produce una filtración de datos en Internet y aparecen en ellos información nuestra. Es muy útil, sobre todo porque nos llegará la notificación automáticamente sin que nosotros tengamos que hacer nada.

La propia Surfshark, de hecho, tiene un escáner que nos permite comprobar en tiempo real si nuestro correo electrónico ha sido filtrado en Internet. Es muy sencillo de utilizar: basta con entrar en la página que tiene destinada para ello e introducir nuestros datos.

Como hemos adelantado más arriba, Surfshark One cuesta 2,69 euros al mes ahora que está de promoción. Eso quiere decir que dos años del servicio completos nos van a costar 72,63 euros, todo un descuentazo si tenemos en cuenta de que su precio habitual es de 484,65 euros. Además, ahí no acaba la cosa: recibiremos tres meses extra de regalo, por lo que disfrutaremos de 27 meses en lugar de 24.

