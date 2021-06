Últimas horas de los 3 Días Sin IVA de MediaMarkt: las mejores ofertas que todavía puedes comprar

De más de mil euros a 891 euros en la LG OLED55BX6LB, en algunos momentos ha estado por debajo de los mil, pero no recuerdo un precio tan bajo. Chollo en el OLED de gama alta más sencillo del año pasado de la firma y preciazo teniendo en cuenta sus specs. Con panel de 10 bits, compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos, con Web OS 5.0 como SO y tecnologías para exprimir las consolas next gen como HDMI 2.1. Se diferencia del modelo CX esencialmente en que tiene un procesador de imagen inferior y una configuración de sonido más sencilla