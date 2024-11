Tu perro siempre bajo control durante sus paseos: este es el gadget que necesitas para tenerlo localizado

¿Sueles soltar a tu perro en el parque y, alguna vez, te has llevado un susto porque no aparecía? Este problema tiene solución y no es otra que este GPS para perros Tractive que, ahora, ha alcanzado su precio mínimo: 39,39 euros.

Tractive GPS perros XL | Hasta 1 mes de autonomía | Líder de mercado Amazon — 39,39 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Un gadget imprescindible para los perros más rebeldes

Con un precio recomendado de 69,99 euros, este innovador gadget, imprescindible para quienes tienen mascotas que no suelen hacer caso en la calle, ahora ha alcanzado su precio mínimo histórico. Concretamente, puedes llevártelo con un descuento de más de 30 euros, por 39,39 euros.

Este localizador GPS ofrece ubicación (valga la redundancia) en tiempo real de tu mascota, siguiendo sus pasos en todo momento y sin límite de distancia. Eso sí, necesitas cobertura LTE o 2G para poder disfrutar de estas características.

Su batería, ofrece una autonomía de hasta un mes y es un dispositivo que se ha convertido ya en el número 1 del mercado, con millones de usuarios que ya lo han adquirido. Además, ofrece cobertura mundial con distancia y datos ilimitados, por si tu perro siempre te acompaña en tus viajes.

Otra de las cosas que destaca de este gadget es la función de alertas antifuga. Con esta, recibirás un aviso en tu móvil si tu perro entra o sale de una de las vallas virtuales que establezcas a través de la app.

El localizador Tractive también monitoriza la calidad del sueño y patrones de actividad de tu perro. Aunque, también debes saber, que la única desventaja que presenta este dispositivo es que funciona bajo suscripción, el cual tiene un coste desde 4 euros al mes. No obstante, con la compra del gadget tendrás una prueba gratuita de 30 días del servicio.

