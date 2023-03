The Callisto Protocol para PlayStation 5 por menos de 20 euros: Amazon derrumba su precio antes de las ofertas de primavera

Todavía no han llegado las ofertas de primavera de Amazon y ya tenemos rebajas espectaculares en la plataforma. The Callisto Protocol Day One Edition para PlayStation 5 se queda a precio de outlet y ahora podemos disfrutar de esta aventura de terror espacial por 19,99 euros.

Comprar The Callisto Protocol Day One Edition al mejor precio

Los 28 euros de rebaja en The Callisto Protocol para PS5 hacen que su precio pase de los 47,90 euros que costaba anteriormente a los actuales 19,99 euros. El envío es gratuito y rápido, en un sólo día para usuarios Prime o para quienes aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes.

The Callisto Protocol es el primer juego del estudio Striking Distance con un potente apartado gráfico y enfocado en la narrativa espacial de terror con tintes gores. Una aventura de supervivencia en tercera persona ambientada dentro de 300 años.

El jugador deberá encarnar a Jacob Lee, quien, por cosas del destino, termina en la prisión de Hierro Negro, una cárcel de máxima seguridad situada en la luna de Júpiter, Calisto. Ahí tendremos diferentes propósitos, como descubrir los secretos de la United Jupiter Company, para lo que debemos combatir de forma estratégica a la vez que despiadada.

