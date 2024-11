Tenía mis dudas, pero la tecnología Mini LED de esta Smart TV de 65" no tiene nada que envidiar a modelos mucho más caros

Encontrar una televisión que se ajuste a todas tus demandas, especialmente si además de ver películas y series también juegas a través de la misma, no es una tarea sencilla. Si el presupuesto no es un problema, los modelos OLED son los más recomendados, pero ese no fue mi caso. Tras mucho investigar, descubrí que los televisores Mini LED son la mejor opción de bajo coste (aunque también hay modelos más caros), y la TCL 65C805 fue la mejor opción que encontré. Lo mejor es que ahora está rebajada por el Black Friday a tan solo 649,00 euros.

Lo primero que cabe destacar es su tecnología. El Mini LED destaca porque, al ser más pequeños que los LED tradicionales, se pueden poner más diodos en las mismas pulgadas, lo que se acaba traduciendo en un mayor brillo y una mejor calidad de imagen. Además, aunque a diferencia de la tecnología OLED los diodos no se apagan por completo cuando hay un negro en la imagen, el FALD que incorpora la tecnología Mini LED es la más cercana al resultado que ofrecen los modelos OLED.

Como he dicho, yo suelo utilizar la televisión para jugar, por lo que las características dedicadas a gaming eran muy importantes para mí. La TCL 65C805 cumple de sobra con mis demandas, ya que cuenta con HDMI 2.1, compatibilidad con VRR y un modo gaming dedicado donde podemos configurar la imagen y algunos elementos para sacar el mayor partido a mis juegos. Además, con sus 65 pulgadas y su resolución 4K, aprovecho los juegos de mi PlayStation 5 al máximo.

Por último, un detalle que no debe pasar desapercibido: su sistema operativo. Al contrario que otras marcas, TCL ha apostado por hacer uso de Google TV, lo que se traduce en una compatibilidad prácticamente infinita de todas las aplicaciones que quieras para tu televisión. No solo porque puedes instalar las típicas de VOD (Netflix, MAX, Prime Video), sino también porque otras más desconocidas pueden salvarte en algún momento.

