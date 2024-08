Tengo esta freidora de aire Cosori desde hace más de un año y ahora está tan barata que la volvería a comprar

En el mercado de las freidoras de aire encontramos un amplio abanico de modelos entre los que escoger, con diferentes características y precios para todo tipo de usuarios y necesidades. Pero si andamos tras la pista de una que sea económica y también toda una súper ventas, esta de Cosori (ahora por 98,99 euros en Amazon) es una de las mejores candidatas.

Comprar freidora de aire Cosori al mejor precio

Con más de 36.000 valoraciones positivas en Amazon y tratándose de una de las más queridas dentro de su categoría, esta Cosori protagoniza ahora una oferta para no dejar escapar si buscamos una nueva freidora de aire económica para nuestra cocina o para regalar. Porque de su PVP de 139,99 euros, ahora ha bajado a sólo 98,99 euros en forma de oferta flash.

Hablamos de la Cosori CP158-AF. Una súper ventas de este conocido fabricante, que a este precio adquiere una relación calidad precio insuperable. Personalmente, es la freidora de aire que uso prácticamente a diario desde hace algo más de un año. Y en mi caso, me salió bastante más cara: aproveché una oferta de Black Friday y aún así costaba más que ahora.

Por sus menos de 100 euros, no recomendaría otro modelo si lo que buscamos es cocinar para 3-4 personas como máximo y no necesitamos funciones como conectividad WiFi, las cuales encarecen el precio. Para el uso habitual del día a día, no hace falta mucho más. Y mediante toda clase de accesorios podemos sacarle el máximo partido.

Se trata de una freidora con una capacidad de 5,5 litros, una potencia de 1.700 W y 13 modos de cocinados predefinidos que facilitan mucho la tarea diaria de cocinar. Pero además, permite ajustar a nuestro gusto temperatura y tiempo de cocción mediante su cómodo panel táctil. Contando, además, con un recetario de 100 recetas en español.

