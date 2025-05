Tener tres mascotas y no poder aspirar el suelo es terrible. Robot aspirador al rescate: este de Xiaomi está en mi radar

Tener limpia una casa sin apenas tiempo y con tres mascotas es una tarea muy complicada. Antes iba apanándome con un aspirador vertical, pero entre que cada vez su autonomía es peor y que no puedo parlo todo lo que me gustaría, lo cierto es que siento un poco de ansiedad por no poder tener, como poco, el suelo libre de pelos. La solución es hacerme con un robot aspirador que me ayude y ahora mismo, por este precio, este es uno de los que más me llama: es de Xiaomi y cuesta 399,99 euros.

Por su precio, es un gran robot aspirador

El modelo en cuestión al que me estoy refiriendo es el Xiaomi Robot Vacuum X10+, un gran robot aspirador del fabricante chino que ahora mismo tiene todo un descuentazo si tenemos en cuenta que su PVP es de 899,99 euros. Destaca por tener un sistema de navegación láser y un sistema propio de Xiaomi que le permite llevar una trayectoria sin choques ni accidentes.

Por supuesto, también cabe tener en cuenta que se trata de un robot aspirador con 4.000 Pa de potencia de succión y una batería de 5.200 mAh, suficiente para dos horas de aspirado completas sin tener que pasar por la estación de carga. Cabe añadir, además, de que es capaz de vaciarse en 10 segundos y que tiene un depósito de 2,5 litros para la basura.

Su base también esconde varias funciones muy interesantes y cómodas. Es capaz de limpiar las almohadillas de la fregona en ella, así como rellenar el depósito de agua y mantener húmedo el paño (e incluso autosecarse). Un dispositivo muy interesante y que es perfecto para casos como el mío que hoy, con esta oferta de la tienda oficial, nos podemos llevar a casa a muy buen precio.

