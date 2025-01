Tarjetas gráficas, iPhone, SSD y más: arrancan las Rebajas 2.0 en Coolmod con todas estas ofertas

Con el nuevo año también llegan períodos de rebajas en todo tipo de tiendas, incluidas las de hardware y dispositivos electrónicos. Algo que, en el caso de Coolmod, se traduce en sus Rebajas 2.0: una semana de ofertas que podemos aprovechar para renovar nuestros equipos ahorrando un pellizco. Y estas son algunas de las más interesantes que encontramos:

Tarjeta gráfica NVIDIA RTX 4070 Super por 659 euros, una excelente GPU para jugar durante años sin inconvenientes

por 659 euros, una excelente GPU para jugar durante años sin inconvenientes SSD MSI Spatium M450 por 58,95 euros, una relación calidad precio imbatible

por 58,95 euros, una relación calidad precio imbatible iPhone 15 512 GB verde por 999,96 euros, mejor precio que en otras muchas tiendas

verde por 999,96 euros, mejor precio que en otras muchas tiendas PC gaming COOLPC Gamer VI por 899,95 euros, una de las mejores opciones para estrenar equipo gaming sin complicaciones

por 899,95 euros, una de las mejores opciones para estrenar equipo gaming sin complicaciones Procesador Ryzen 7 7800X3D por 509,95 euros, una de las mejores CPU para jugar del momento

MSI RTX 4070 Super

Ahora que se han presentado las nuevas tarjetas gráficas de la serie RTX 5000 de NVIDIA, curiosamente, es un buen momento para conseguir las de la pasada generación a unos precios competitivos.

En este sentido, la RTX 4070 Super es una de las mejores en cuanto a su relación calidad precio y este ensamble de MSI rebajado a 659,95 euros es un buen ejemplo de ello. Excelente GPU con 12 GB de VRAM para jugar a 1440p en calidad ultra.

SSD MSI M450 1 TB

Estas rebajas de Coolmod son también una buena ocasión para conseguir a precio rebajado un buen SSD de 1 TB, que es una de las mejores y más económicas actualizaciones que podemos hacerle a nuestro PC de sobremesa o portátil.

Este MSI M450 tiene ahora un precio de 58,95 euros, que no está nada mal para lo que ofrece: 1 TB de capacidad en forma de SSD NVMe PCIe Gen4 con hasta 3.600 MB/s de velocidad. No es el más rápido del mercado, pero con él no tendremos problema en cualquier escenario.

iPhone 15 512 GB

También podemos aprovechar para renovar smartphone gracias a Coolmod y su oferta del iPhone 15 por 999,96 euros en su versión de 512 GB en color verde. Un mejor precio que en el resto de tiendas, donde este modelo sigue superando los 1.000 euros.

Viene con unas excelentes cámaras, puerto USB tipo C, la Isla Dinámica y una pantalla que, si bien no cuenta con una alta tasa de refresco como sí ocurre con el iPhone 15 Pro (y demás miembros de esta familia) es realmente buena.

COOLPC Gamer VI

Los equipos gaming premontados de sobremesa de Coolmod son una gran alternativa a configurar nuestros propios ordenadores por piezas. Salen igual de precio, e incluso más baratos, y además nos evitan montajes que en ocasiones pueden resultar realmente tediosos.

El Gamer VI de sus COOLPC, ahora por 899,95 euros, es de los más equilibrados al contar con: la NVIDIA RTX 4060 Ti, el Intel i5-13400F, 32 GB de memoria RAM y 1 TB de SSD.

COOLPC Gamer VI - i5 13400F / GeForce RTX 4060 Ti 8Gb / 32GB DDR4 3200Mhz / NVMe 1Tb PVP en Coolmod — 899,95 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

AMD Ryzen 7 7800X3D

Finalmente, otra buena oferta para aprovechar la campaña de Coolmod es la protagonizada por el AMD Ryzen 7 7800X3D. Este procesador, ahora por 509,95 euros, ha tenido un precio mejor en épocas pasadas.

Sin embargo, a sus poco más de 500 euros actuales sigue siendo una gran opción de compra si lo que vamos buscando es el mejor rendimiento posible en gaming sin gastar un dineral. Gracias, en gran medida, a su tecnología AMD 3D V-Cache, que se traduce en mayores tasas de fotogramas por segundo.

