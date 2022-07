La tablet Android con mejor relación calidad precio se desploma en eBay: Xiaomi Pad 5 a menos de 300 euros

Si este Prime Day no has encontrado la tableta que buscabas, no te preocupes, que con ofertones como este en eBay te podrás llevar la versión más interesante de toda un superventas a un precio de risa. Ahora puedes hacerte con la Xiaomi Pad 5 con 256 GB por sólo 299 euros con envío gratuito incluido.

Comprar la Xiaomi Pad 5 con 256 GB al mejor precio

Para esta versión de su tableta, Xiaomi marca un precio oficial de 449,99 euros, el mismo que marca como habitual la tienda que lo vende en eBay: así, nos estaremos ahorrando nada menos que 150 euros llevándonos la versión más completa de este dispositivo y pudiendo elegirla tanto en blanco, como en negro. En otras tiendas la encontramos a partir de unos 356 euros, por lo que el ahorro con respecto a ellas será, como mínimo, de 57 euros. Además tenemos envío gratuito incluido y podemos hacer el pago mediante PayPal.

Esta Xiaomi Pad 5 cuenta con un diseño plano y muy cuidado, claramente inspirado en las gamas Pro y Air de los iPad de Apple. Tiene un peso de 511 gramos y unas dimensiones de 254,7 x 166,3 x 6,9 mm. En ella, lo primero que entra por el ojo es su pantalla LCD IPS de 11 pulgadas, que ofrece resolución WQHD+ (2560 x 1600) y una tasa de refresco de 120 Hz además de ser compatible con Dolby Vision.

Monta un procesador Snapdragon 860 con gráficos Adreno 640, que se acompaña de 6 GB de RAM. Mientras, en el aspecto del almacenamiento, este modelo nos deja elegir entre versiones de 128 y 256 GB siendo la de la oferta el modelo con mayor capacidad.

El apartado fotográfico queda cubierto por una cámara principal de 13 Mp mientras que en la parte frontal encontramos otra de 8 Mp.

La batería que lleva es de 8.720 mAh y cuenta con carga y conectividad por USB-C, y viene con cargador de 22,5 W, aunque esta tableta es capaz de cargar a 33 W. Cuenta también con conectividad Bluetooth 5.0 y WiFi 802.11ac.

