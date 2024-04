Surfshark VPN llega al Apple TV: más seguridad para disfrutar de tus servicios de streaming favoritos

Si quieres navegar seguro, evitar rastreos o poder disfrutar de servicios de streaming y similares de otros países sin bloqueos regionales, segura que ya sabes que la solución está en suscribirte a un servicio como una VPN. Como también sabrás, una de las más recomendables es Surfshark VPN, que tiene un precio contenido y ofrece un equilibrio perfecto entre todo los servicios que incluye. Además, ya era multiplataforma y la podías usar en cualquier dispositivo, pero ahora, incluso la podrás tener en tu Apple TV.

Si ya teníamos a nuestra disposición apps y extensiones para poder usar la VPN de Surfshark en navegadores como Chrome, Firefox o Edge, en sistemas operativos como MacOS o Windows o en dispositivos móviles con Android e iOS, ahora llega la app para el Apple TV que los ya usuarios podrán descargar para usar el servicio de manera gratuita junto con las anteriores.

Para hacerlo, sólo hay que ir a la App Store desde nuestro Apple TV y buscar allí Surfshark VPN para instalarla en su almacenamiento interno. También se puede contratar allí mismo cualquiera de los planes existentes si no se es usuario. Una vez hecho esto, sólo tendremos que loguearnos con nuestro usuario y contraseña para empezar a disfrutar de las ventajas de la VPN en el dispositivo de Apple.

Y ¿qué ventajas son esas? Pues como en otros dispositivos, Surfshark VPN nos ofrece mayor seguridad y anonimato al navegar. Nuestra privacidad estará a salvo al conectarnos desde servidores de otros países, lo que hará parecer que estamos en una ubicación diferente.

Esto que puede parecer una ventaja superflua, nos garantizará por ejemplo no recibir anuncios personalizados si no lo deseamos. También nos permitirá acceder a contenidos de las plataformas de streaming que aún no se hayan estrenado en nuestro país y por supuesto, nos evitará seguimientos por malintencionados.

Así, a todas las ventajas de Surfshark VPN en todos los demás dispositivos, ahora, en el Apple TV tendremos la facilidad de uso de éstos, la misma velocidad, todas las localizaciones que podemos elegir habitualmente y un precio contenido que añade como extra la posibilidad de usar la app en el dispositivo de Apple sin pagar ni un euro más.

