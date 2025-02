Sólo hay un proyector que me compraría por 250 euros. Viene con Netflix y alcanza las 300 pulgadas

Llevo bastante tiempo buscando un proyector que no sea demasiado caro, pero que tampoco sea tan económico que deba prescindir de unas especificaciones mínimas. En la barrera de entre los 200 y 300 euros hay bastante donde elegir, siendo los Anker Nebula, Philips NeoPix 230 Smart y Philips NeoPix 550 algunos de los más interesantes. Pero el que más me llama la atención, y el que acabaré comprando, es el WiMiUS K9, sobre todo por su actual precio en Amazon de 251,72 euros.

Elegante, con tienda de apps y con la posibilidad de conectar un Fire TV Stick

Y no me faltan razones para elegir este proyector, ya que en su conjunto ofrece una muy buena relación calidad precio. El WiMiUS K9 se vende con un reclamo en concreto: viene con las apps de Netflix y YouTube preinstaladas, por lo que como podremos intuir dispone de WiFi, algo que no es demasiado normal en proyectores tan baratos.

Pero además de ello, el proyector de WiMiUs viene con una tienda de aplicaciones para que podamos instalar muchas más apps (según la marca, hay mucho donde elegir). Y si queremos tener otro sistema operativo, siempre le podemos conectar un Fire TV Stick, u otro dongle, mediante su puerto HDMI.

Por otro lado, el WiMiUS K9 cuenta con una "pantalla" de 50 hasta 300 pulgadas y ofrece una luminosidad de 700 lúmenes ANSI, por lo que está orientado a utilizarse en interiores. Dispone de enfoque automático, corrección trapezoidal y zoom del 50%. Y además de su conectividad WiFi, viene tanto con Bluetooth 5.2 como con un par de puertos HDMI.

Accesorios para acompañar la compra del proyector WiMiUS K9

