Este fin de semana no somos pocos los que vamos a aprovechar nuestro tiempo libre para revisar las mejores ofertas del Black Friday. Tenemos descuentos en prácticamente todas las tiendas, por lo que toca buscar aquello que queremos o necesitamos. Ahora bien, cuidado: hay ofertas temporales que duran muy poco, como las de fin de semana de la tienda de Dyson.

Estos descuentos solo estarán disponibles hasta el 22 de noviembre, por lo que queda muy poco tiempo para lanzarnos a por ellos. Además, entre las mejores ofertas, no solo hay aspiradoras sin cable:

Dyson V15 Detect Absolute por 539 euros, potente y con una base de carga de regalo valorada en 130 euros.

por 539 euros, potente y con una base de carga de regalo valorada en 130 euros. Dyson Cyclone V10 por 384 euros, una opción más económica que destaca por su versatilidad.

por 384 euros, una opción más económica que destaca por su versatilidad. Moledador multifunción y secador Dyson Airwrap i.d por 399 euros, un moldeador que permite secar, rizar, alisar y dar volumen sin recurrir a temperaturas extremas.

por 399 euros, un moldeador que permite secar, rizar, alisar y dar volumen sin recurrir a temperaturas extremas. Dyson Hot+Cool HF1 por 379 euros, un ventilador y calefactor dos en uno que nos puede venir genial tanto en verano como en invierno.

Dyson V15 Detect Absolute

La primera de las ofertas de fin de semana la protagoniza esta Dyson V15 Detect Absolute que, además de estar rebajada hasta los 539 euros (su PVP es de 799 euros), viene con base de carga de regalo. Es un aspirador vertical que destaca por una gran potencia de succión y por contar con un cabezal que proyecta un haz de luz hacia el suelo para que veamos la suciedad fácilmente. Tiene una pantalla LCD para consultar información en tiempo real de la misma y una autonomía para hasta 60 minutos.

Dyson V15 Detect Absolute + base de carga PVP en Dyson — 539,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Dyson Cyclone V10

Si estás buscando una aspiradora sin cable y quieres una opción más económica, entonces quizás te encaje mejor Dyson Cyclone V10: utilizando el código 'V10BF', pasa de 549 euros a 384 euros. No tiene tanta potencia de succión como el anterior, aunque cuenta con exactamente la autonomía. Viene con un montón de accesorios que nos permitirán tanto utilizar este aspirador para el suelo como para los sofás o incluso para la tapicería del coche.

Moledador multifunción y secador Dyson Airwrap i.d

No solo hay ofertas de aspiradores este fin de semana: también tenemos un buen descuento para Dyson Airwrap i.d, que pasa de los 549 euros a los 399 euros. Se trata de un dispositivo que está muy de moda actualmente porque es muy versátil, ya que permite tanto secar el cabello como crear rizos, ondas, alisarlo y también darle volumen. Como utiliza el denominado efecto Coanda, todo esto lo hará utilizando el flujo de aire y sin necesidad de recurrir a temperaturas muy altas, las cuales pueden dañar el cabello. Además, permite conectarlo al móvil y crear un perfil personalizado a nuestra medida.

Moldeador multifunción y secador Dyson Airwrap i.d.™ - Liso+Ondulado (Ceramic Pink/Rose Gold) PVP en Dyson — 399,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Dyson Hot+Cool HF1

Para terminar, tenemos Dyson Hot+Cool HF1 Remote, un dispositivo pensado para que lo utilicemos tanto cuando hace calor como cuando hace frío. Tiene una tecnología llamada Air Multplier que permite distribuir el aire por toda la habitación, logrando así climatizar una estancia entera y no solo un pequeño rincón. Como se conecta a la app MyDyson, podremos controlarlo desde el móvil y realizar un montón de funciones, como apagarlo o programar horarios. Está disponible por 379 euros.

Ventilador calefactor Dyson Hot+Cool™ HF1 Remote Link Pre-heat PVP en Dyson — 379,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Dyson

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