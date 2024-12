Sólo cambiaría mi reloj deportivo por este smartwatch: se parece al Apple Watch Ultra 2 y tiene mucha autonomía

Este mismo año me compré el Xiaomi Smart Band 8 Pro y estoy encantadísimo. Es un buen reloj deportivo que ofrece una experiencia muy completa, por lo que no he barajado cambiarlo por otra alternativa... hasta ahora. Sólo hay un smartwatch que me compraría ahora mismo, y es el Xiaomi Redmi Watch 4. El motivo principal es su precio, ya que ha bajado de precio en MediaMarkt hasta los 69 euros con el descuento del 30%.

Un smartwatch muy completo, y con mucha autonomía, que tiene un precio irresistible

Siempre priorizo la autonomía en un smartwatch o reloj deportivo, y esta es la razón principal por la que me atrae el Xiaomi Redmi Watch 4. El smartwatch monta una batería de 470 mAh que ofrece una autonomía de hasta 20 días de uso típico, una cifra bastante más elevada de lo que estamos acostumbrados en este tipo de relojes inteligentes.

Pero, además, su diseño es espectacular. Estéticamente se parece al Apple Watch Ultra 2, ya que, entre otras cosas, viene con una esfera similar (en formato) y con una corona giratoria de acero. Además, su pantalla AMOLED tiene un tamaño (1,97 pulgadas) perfecto, ofrece un buen nivel de brillo —con brillo automático— y dispone de modo Always On Display.

Por supuesto, el Xiaomi Redmi Watch 4 también viene con diferentes sensores para monitorizar la actividad física, como sensor óptico de frecuencia cardiaca, acelerómetro, giroscopio, brújula electrónica o GPS, Beidou, BLONASS, Galileo y QZSS. Y también ofrece 5ATM, por lo que es sumergible a cinco metros.

Y entre otras características nos encontramos con 150 modos deportivos, medición de oxígeno en sangre, su marco es de aleación de aluminio y en su conectividad tenemos Bluetooth 5.3 (compatible con Android 8.0 y superior y con iOS 12 y superior) y NFC.

