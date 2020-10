El smartwatch deportivo Samsung Galaxy Watch Active 2 edición Under Armour está de oferta en eBay por 168,99 euros

Si estamos buscando un reloj "inteligente" con buena integración en el sistema operativo Android, y especialmente con los smartphones de Samsung, que esté dirigido al ámbito deportivo, el Galaxy Watch Active 2 edición Under Armour de 40 mm está de oferta en eBay por 168,99 euros.

Esta edición especial del Samsung Galaxy Watch Active 2 de Under Armour se puede encontrar por un precio que ronda los 250 euros para la versión Wi-Fi y Bluetooth de 40 mm, pero en eBay podemos conseguirlo bastante más barato por 168,99 euros.

El Samsung Galaxy Watch Active 2 de 40 mm tiene un peso aproximado de 37 gramos y una pantalla Super AMOLED de 1,2" con resolución de 360 x 360 píxeles, proporcionando una buena definición y nivel de detalle para consultar la información. Está reforzada con Corning Gorilla Glass DX+ para evitar los arañazos y dispone de la función de pantalla siempre encendida.

Incorpora un procesador Exynos 9110 de doble núcleo y el sistema operativo Tizen de la firma con 4 GB de almacenamiento interno para guardar aplicaciones y música si queremos escucharlas sin llevar el teléfono móvil con nosotros. Para sacarle el máximo rendimiento es necesario la app Galaxy Wearable y Galaxy Store para su emparejamiento y descarga de contenido. En Android no habrá problema, pero en iOS las funciones están más limitadas.

Este modelo implementa conectividad Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0 y GPS. No viene con posibilidad de conexión a redes 4G/LTE, por lo que no es totalmente independiente del smartphone. Al tener NFC es posible realizar pagos mediante Samsung Pay, y también tiene sensor ECG para realizar electrocardiogramas, pero en España no está activo todavía.

