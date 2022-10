Las siete mejores ofertas que puedes comprar todavía si no llegaste al Amazon Prime Day de 2022

Para esos rezagados que no han llegado a tiempo o no han encontrado ese chollo que esperaban en el Prime Day, aún hay ofertas para ahorrar algo de dinero. Y no sólo en Amazon. Tiendas como El Corte Inglés, MediaMarkt o la propia web de Xiaomi, tienen chollos que no nos podemos perder. Hemos seleccionado los más atractivos para que no pierdas mucho tiempo buscando.

Samsung QE65Q80B

Para los que se han quedado sin tele, la Samsung QE65Q80B es un modelo grande y muy completo que ahora puede ser nuestro por 999 euros en El Corte Inglés, con 600 euros de descuento, (un 37%), sobre los 1.599 habituales.

Esta smart TV 4K cuenta con un panel VA QLED Direct LED con 65 pulgadas 4K, compatible con HDR10+. En sonido ofrece 60 W de potencia con Dolby Digital Plus. y además de llevar Tizen como sistema operativo, es el modelo perfecto para disfrutar de las consolas de última generación gracias a sus cuatro puertos HDMI 2.1.

Xiaomi P1E 55"

Otra estupenda oferta en smart TVs la tenemos en una verdadera superventas como la Xiaomi TV P1E de 55 pulgadas. Este modelo de 2021 nos ofrece un panel LCD VA con resolución 4K a 60 Hz y retroiluminación Edge LED, y es compatible con HDR10 y HLG, aunque no con HDR10+. Cuenta con una potencia de sonido de 20W y con Dolby Audio y DTS.

Ahora la tenemos por 349 euros con un 36% de descuento, o lo que es lo mismo, 200 euros menos que los 549 habituales.

LG Gram 15Z95P-G.AA58B

¿Buscas portátil ligero? Pues aquí tienes un chollo: el LG gram 15Z95P-G.AA58B lleva nada menos que 400 euros de rebaja, pasando de 1.399 a 999 euros.

Se trata de un ligero y delgado ultrabook de gama media con un peso de 1,1 Kg, con pantalla IPS de 15 pulgadas con resolución Full HD, equipado con un procesador Intel Core i5-1155G7 de decimoprimera generación, acompañado de una gráfica integrada Intel Iris Xe, de 16 GB de RAM y un SSD de 512 GB. Viene con Windows 10 Home de serie además.

LG gram 15Z95P-G.AA58B - Ordenador portátil 15.6" FullHD (Intel Core i5-1155G7, 16GB RAM, 512GB SSD, Gráfica Intel Iris Xe, Windows 10 Home) Negro - Teclado QWERTY español Hoy en Amazon por 999,00€

HP 15s-fq4010ns

Otra interesante oferta en portátiles de trabajo la tenemos en el HP 15s-fq4010ns, que lleva un 29% de descuento, pasando a costar 250 euros menos, de los 849 habituales a 599 euros.

Con él tendremos un equipo potente pero sin sistema operativo, con pantalla de 15 pulgadas Full HD, que monta un procesador Intel Core i7 1195G7 de decimoprimera generación con gráfica Intel Iris Xe integrada, más 12 GB de RAM y SSD de 512 GB de capacidad.

POCO X4 GT

Si has pensado en hacerte con un nuevo smartphone 5G, tienes el Poco X4 GT 5G rebajado en la web de la marca sólo hoy y mañana. La variante de 8GB + 128GB puede ser nuestra por 329,99 euros en lugar de los 379,99 habituales, ahorrándonos así 50 euros en su compra.

Este terminal nos ofrece una pantalla LCD de 6,6 pulgadas con resolución Full HD+ con una tasa de refresco de 144Hz, y monta un procesador Dimensity 8100 de MediaTek y 8 GB de RAM en todo caso. Su batería es de 5.080 mAh mientras que su cámara principal es triple, con 64+8+2 Mp además de disponer de detalles como la refrigeración por cámara vapor, el lector de huellas lateral, o sonido con altavoces duales Dolby Atmos.

POCO X4 GT 5G - Smartphone de 8+128GB, Pantalla de 6.6” 144Hz DynamicSwitch, MediaTek Dimensity 8100, Triple Cámara de 64MP, 5080mAh, Black (Versión ES + 3 años de garantía) con Alexa manos libres PVP en Xiaomi 329,99€ Hoy en Amazon por 379,90€

Apple Watch Series 7

Si te quedaste con las ganas de hacerte con un Apple Watch Series 7, MediaMarkt tiene un precio estupendo para la variante con caja de aluminio, en 41 mm, sin LTE. El modelo de reloj de Apple del año pasado nos ofrece un milímetro más que en las generaciones anteriores, ofreciendo una pantalla mayor y una mejor autonomía.

Lo tenemos por 392 euros, con una rebaja de 37 euros sobre los 429 habituales con la oferta igualada en Amazon.

Apple Watch Series 7 (GPS) - Caja de Aluminio en Verde de 41 mm - Correa Deportiva Verde trébol - Talla única Hoy en Amazon por 392,00€ PVP en MediaMarkt 392€

Cosori CAF-LI401S

Si no has llegado a tiempo a por esa freidora de aire rebajada este Prime Day, aún estás a tiempo de hacerte con la Cosori CAF-LI401S, el modelo conectado de 3,8 litros, que se queda en 99,99 euros, tanto en blanco como en negro, con 20 euros de descuento sobre los 119,99 habituales.

Hablamos, como decimos, de un modelo de tamaño medio, para hogares de 2 a 4 miembros, con una capacidad de 3,8 litros, una potencia de 1500 W, con temperaturas de uso entre 75 y 230º, 7 programas predefinidos y conectividad WiFi que nos permite controlarla desde el smartphone.

COSORI Freidora sin Aceite Inteligente 3,8L, 75-230℃, 1500W, Amazon Exclusive, Freidora de Aire con APP recetas, 7 programas. Air Fryer saludable para 1-3 personas, apta para el lavavajillas, Gris Hoy en Amazon por 99,99€

Más ofertas

