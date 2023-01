Se acabaron las esperas: estos packs de PlayStation 5 tienen entrega rápida en MediaMarkt

¿Estás ya desesperado por tener una PlayStation 5? Ahora que parece que la situación de desabastecimiento se va desatascando un poco, ya puedes hacerte con una con menos dificultad. Por ejemplo, en MediaMarkt puedes hacerte con el pack God of War Ragnarok junto con The Last of Us en formato físico y una tarjeta de 20 euros de saldo por 699 euros. Mientras que, si prefieres el formato físico en todo caso, tienes el pack con la consola y ambos juegos por 679 euros, en ambos casos con envío gratuito y con entrega en un par de días.

Pack PS5 God of War Ragnarok (código digital) + The Last Of Us Parte 1 y 20€ de saldo PSN PVP en MediaMarkt 699,00€

Pack PS5 God of War Ragnarok + The Last Of Us Parte 1 PVP en MediaMarkt 679,00€









Comprar el pack PlayStaion 5 con 2 juegos al mejor precio

Aunque con ambos packs tendremos un ligero ahorro de unos 30 euros con respecto a lo que nos costaría comprar cada uno de los elementos que los componen por separado, lo importante es que, tanto el pack con los dos juegos (un físico y otro en descarga) más 20 euros de saldo PSN por 699 euros, como el que lleva sólo los dos juegos en formato físico por 679 euros, tendremos entrega en un par de días y envío gratuito o recogida en tienda: se acabaron las esperas.

En todo este tiempo esperando poder hacerte con una PlayStation 5 ya lo sabrás todo sobre ella. La consola más buscada del momento cuenta con unas potentes CPU y GPU y ofrece compatibilidad con la tecnología de ray tracing. Exprimirás al máximo sus gráficos si tu televisor dispone de puertos HDMI 2.1, con ellos disfrutarás a tope del espectáculo gráfico de la nueva generación, en 4K a 120 fps y con tecnología HDR.

Además, en esta generación, el mando que se incluye junto a la consola es el nuevo DualSense, un modelo completamente rediseñado, de nueva generación, con tecnología háptica y gatillos adaptativos.

