Ryzen 3 de última generación y Windows 11 de serie: este Acer por menos de 400 euros podría ser el portátil barato que buscas

Si en tu día a día necesitas un portátil solvente, que no vaya demasiado corto de potencia pero no quieres pagar ni un euro más de lo necesario por él, esta oferta de El Cortge Inglés puede ser lo que buscas. Ahora mismo, tienes el Acer Swift 3 A315-24P-R202 por unos ajustados 399 euros con un buen descuento y una configuración muy moderna. Y además, envío gratuito, claro.

Comprar el Acer Swift 3 A315-24P-R202 al mejor precio

Este equipo tiene un precio oficial de 629 euros, el habitual en El Corte Inglés, (que lo vende en exclusiva), pero ahora, por la Semana de Internet, lleva un 36% de descuento. Así podemos llevárnoslo por 230 euros menos, a 399 euros concretamente. El precio además incluye entrega en casa gratis o recogida en tienda sin coste extra.

El Acer Swift 3 A315-24P-R202 es un reciente portátil enfocado a estudiantes o a gente que necesite un equipo para uso ofimático o multimedia. Viene con Windows 11 de serie y pesa 1,7 Kg. Además cuenta con una pantalla IPS Full HD de 15 pulgadas y no le falta el teclado completo.

Lo más interesante lo encontramos en su procesador, un Ryzen 3 de AMD, pero de última hornada, un 7320U, con gráfica integrada Radeon 610M, más 8 GB de RAM y un SSD con 256 GB de capacidad.

Por otra parte, en conectividad nos ofrece WiFi 6 y Bluetooth 5.1 más conector de red Gigabit Ethernet RJ45. No le falta una salida HDMI no un par de puertos USB 3.2 Tipo A más un USB 3.2 Tipo C.

