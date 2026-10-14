Roborock amplía su catálogo de aspiradoras en seco y húmedo: así son las nuevas F25 BX Gen 2 y F25 LT Gen 2

El mercado de las aspiradoras escoba capaces de aspirar y fregar al mismo tiempo sigue sumando alternativas de gama alta. Roborock, conocida popularmente por sus robots aspiradores, ha anunciado la llegada a España de su nueva familia de dispositivos de limpieza en seco y húmedo con el lanzamiento de los modelos Roborock F25 BX Gen 2 y Roborock F25 LT Gen 2. Ambas apuestas aterrizan en el mercado con ofertas de lanzamiento temporales activas hasta el próximo 1 de noviembre.

Potencia bruta y diseño reclinable para llegar a cualquier rincón

Los dos nuevos modelos comparten gran parte de sus especificaciones de rendimiento estructural, destacando por incorporar una potencia de succión de 20.000 Pa y una velocidad de cepillado de 4500 revoluciones por minuto, acompañadas de una presión constante de 20 N sobre el suelo para ayudar a desincrustar la suciedad.

Uno de los apartados técnicos más reseñables es la evolución de su diseño para facilitar el acceso a zonas bajas. La tecnología FlatReach 2.0 permite reclinar el cuerpo de la aspiradora hasta 180 grados, quedándose a una altura reducida (de 12,5 cm en el caso de la versión BX) para limpiar con total comodidad por debajo de camas, sofás y muebles bajos sin perder capacidad de succión.

También incorpora el sistema de antienredos JawScrapers, que combina rascadores de presión constante y elementos en forma de diente de tiburón para evitar que el cabello se enrolle en el rodillo durante el uso.

Además, otra de las cosas por las que destaca es por ofrecer limpieza de bordes. Su diseño permite aproximarse a menos de 1 mm de paredes y zócalos, reduciendo los puntos ciegos en las esquinas de tu hogar.

Diferencias clave entre la F25 BX Gen 2 y la F25 LT Gen 2

Aunque comparten la base tecnológica, cada modelo orienta sus prestaciones a diferentes necesidades y presupuestos.

Roborock F25 BX Gen 2

Autonomía: ofrece hasta 60 minutos de funcionamiento continuo en modo ECO, lo que permite cubrir superficies amplias de hasta 480 metros con una sola carga.

ofrece hasta 60 minutos de funcionamiento continuo en modo ECO, lo que permite cubrir superficies amplias de hasta 480 metros con una sola carga. Autolimpieza avanzada: incorpora el sensor inteligente DirTect, que monitoriza el nivel de suciedad en tiempo real para adaptar la potencia. Su base realiza un lavado de rodillo con agua y un flujo de aire caliente a 90 °C, automatizando gran parte del mantenimiento higiénico.

incorpora el sensor inteligente DirTect, que monitoriza el nivel de suciedad en tiempo real para adaptar la potencia. Su base realiza un lavado de rodillo con agua y un flujo de aire caliente a 90 °C, automatizando gran parte del mantenimiento higiénico. Precio y oferta: su precio oficial recomendado se sitúa en los 399 euros, pero cuenta con un precio promocional de lanzamiento de 249 euros hasta el 1 de noviembre.

Roborock F25 LT Gen 2

Enfoque en ligereza y maniobrabilidad: configura su sistema antienredos mediante un peine de 141 dientes y un rascador flotante, situando además el depósito de agua limpia en una posición más baja para equilibrar el centro de gravedad y hacer que el manejo diario resulte más ligero.

configura su sistema antienredos mediante un peine de 141 dientes y un rascador flotante, situando además el depósito de agua limpia en una posición más baja para equilibrar el centro de gravedad y hacer que el manejo diario resulte más ligero. Mantenimiento y secado: cuenta también con autolimpieza a 90 ºC y un proceso de secado rápido por aire caliente asistido por un sistema que previene la humedad residual en los conductos.

cuenta también con autolimpieza a 90 ºC y un proceso de secado rápido por aire caliente asistido por un sistema que previene la humedad residual en los conductos. Precio y oferta: su precio de salida recomendado es de 349 euros, rebajado temporalmente a 219,99 euros hasta el 1 de noviembre.

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Imagen | Roborock

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