Ring renueva la seguridad conectada con cinco cámaras 4K y una tecnología de cifrado mejorada

Amazon ha dado un salto cualitativo en su ecosistema de seguridad para el hogar con el lanzamiento de cinco nuevas cámaras Ring. La firma no solo eleva la resolución hasta el 4K con tecnología de definición Retinal en varios de sus modelos, sino que estrena conectividad WiFi 6, potentes focos integrados para exterior y la implementación global de un nuevo estándar de cifrado predeterminado (TAKE) enfocado a maximizar la privacidad del usuario.

Ring Cámara 4K Plus con luces (Spotlight Camera 4K Plus, última generación) Hoy en Amazon — 199,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Ring Cámara interior orientable 2K (Pan-Tilt Indoor Camera 2K, última generación) Hoy en Amazon — 69,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Las nuevas cámaras para exterior: resolución 4K, gran angular e iluminación de alta potencia

Para la protección de perímetros, jardines, accesos y fachadas, Ring amplía su catálogo con tres soluciones pensadas para cubrir diferentes necesidades de alimentación e iluminación. Los nuevos modelos presentados son:

Ring Outdoor Cam 4K Plus (149,99 euros): es la cámara todoterreno más versátil. Destaca por su óptica de gran angular con captura a color incluso en situaciones de escasa luminosidad. Además, ofrece una flexibilidad total de instalación al ser compatible con cinco fuentes de energía: batería recargable, panel solar, toma de corriente tradicional, cableado directo o Power over Ethernet (PoE+).

Ring Cámara exterior 4K Plus (Outdoor Camera 4K Plus, última generación) Hoy en Amazon — 149,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Ring Spotlight Cam 4K Plus (199,99 euros): diseñada para disuadir intrusiones en accesos nocturnos, integra un foco LED de 550 lúmenes que se activa al detectar presencia, combinando la grabación 4K con iluminación directa. Funciona mediante batería recargable.

Ring Cámara 4K Plus con luces (Spotlight Camera 4K Plus, última generación) Hoy en Amazon — 199,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Ring Floodlight Cam 4K Plus (219,99 euros): el modelo tope de gama para exteriores. Está pensado para grandes áreas (aparcamientos, patios o jardines). Incorpora dos proyectores de alta intensidad que alcanzan los 2.000 lúmenes de potencia, soporta grabación continua 24/7 y detección inteligente asistida.

Ring Cámara 4K Plus con focos (Floodlight Camera 4K Plus, última generación) Hoy en Amazon — 219,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Cámaras para interior: privacidad mecánica y seguimiento motorizado

En el ámbito doméstico de interior, la marca introduce dos alternativas adaptadas tanto a la máxima nitidez como a la cobertura completa de estancias y estos son los dos modelos que ha presentado:

Ring Indoor Cam 4K (99,99 euros): equipada con un ángulo de visión de 115 º, soporte para WiFi 6 doble banda (garantizando un streaming fluido sin saturar la red del hogar) y reproducción de color real con poca luz. Pensando en la tranquilidad del hogar, incluye un obturador físico de privacidad que tapa la lente de forma mecánica.

Ring Cámara interior 4K (Indoor Camera 4K, última generación) Hoy en Amazon — 99,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Ring Pan-Tilt Indoor Cam 2K (69,99 euros): la opción más accesible y dinámica. Cuenta con un motor de rotación e inclinación guiado por visión computacional para realizar un seguimiento inteligente de personas o mascotas por la habitación. Al cerrar su cubierta de privacidad, desactiva electrónicamente tanto la cámara como los micrófonos.

Ring Cámara interior orientable 2K (Pan-Tilt Indoor Camera 2K, última generación) Hoy en Amazon — 69,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Privacidad reforzada en todos los modelos

Más allá del apartado de hardware, una de las grandes novedades que acompañan a esta generación es la integración del cifrado TAKE (Transparent Access with Key Expiry). Este protocolo se convertirá en la opción predeterminada a nivel global para los usuarios de Ring.

Su funcionamiento permite que la nube procese avisos inteligentes y analíticas de vídeo en tiempo real, pero revoca el acceso de la plataforma a las claves de cifrado una vez completado el procesamiento, dejando el control exclusivo de las imágenes en los dispositivos autorizados del propietario.

También pueden interesarte

Tapo C210P2 - Cámara de Vigilancia WiFi Interior 360º, 2K 3MP, Detección IA Hoy en Amazon — 61,57 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Blink (Amazon)

En Xataka | Solo en casa: guía de compra de dispositivos inteligentes para cuidar tu casa cuando te vas de vacaciones

En Xataka | Cuál es el dispositivo más útil de mi casa inteligente: los mejores gadgets conectados de los editores de Xataka