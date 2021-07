Reserva la nueva videoconsola Game & Watch: The Legend of Zelda con tres juegos por 49,99 euros con esta oferta de Amazon

Nintendo recuperó hace unos meses su marca Game & Watch con un modelo renovado pero de diseño clásico de Super Mario Bros. Con motivo del 35 aniversario de la saga de videojuegos The Legend of Zelda, la compañía nipona ha anunciado la nueva Game & Watch: The Legend of Zelda. Está de oferta para reservarla a 49,99 euros en Amazon.

Comprar Game & Watch: The Legend of Zelda al mejor precio

Con un precio de venta al público recomendado de 59,99 euros, en Amazon se puede reservar por unos 10 euros menos la Game & Watch: The Legend of Zelda, una edición especial para conmemorar los 25 años de la saga que se puede adquirir en Amazon por 49,99 euros. También está la oferta disponible en Fnac.

Para regalar o coleccionismo para los mayores fans de Link. La nueva Game & Watch: The Legend of Zelda viene con tres juegos: The Legend of Zelda, la aventura original de 1987 en la que hay que vencer a Ganon; Zelda II: The Adventure of Link, la secuela lanzada en 1988 con un extenso mundo de mazmorras; y The Legend of Zelda: Link's Awakening, el título para la portátil Nintendo Game Boy.

Además, viene con el minijuego Plaga de Topos y un reloj digital con cronómetro interactivos. Puedes coger el dispositivo en estos modos y tomar el control para ver cuántos enemigos puedes derrotar. Las versiones de los videojuegos están en inglés o japonés.

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 36 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.