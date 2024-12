Quiero un móvil plegable al que no se le note la arruga central de la pantalla. Este de Xiaomi es el que más me gusta

Los móviles plegables tienen algunas cosas muy mejorables, pero es esa arruga en la parte central de las pantallas internas aquella que menos me gusta. Por suerte, algunas marcas han mejorado mucho al respecto, y la arruga del Xiaomi Mix Flip apenas se nota. Por ello, y porque ahora está rebajado a precio mínimo histórico (934,15 euros), este es el móvil plegable que me compraría por encima de otras alternativas más caras y más baratas.

Un móvil plegable súper completo que ha bajado (mucho) de precio

Sin duda, el Xiaomi Mix Flip me entró por los ojos desde el mismo momento en el que leí el análisis de Ricardo Aguilar en Xataka porque mencionaba algunos puntos interesantes que podemos ver en este móvil en concreto, pero no en otros. Lo más destacable es lo que ya hemos mencionado acerca de la arruga central que es prácticamente inexistente, pero además también me llamó mucho la atención su pantalla externa.

La pantalla externa es de las más grandes del mercado de los teléfonos plegables tipo flip, siendo esta de 4,01 pulgadas. Ofrece una buena tasa de refresco de 120 Hz, pero lo más importante es que su luminosidad es de 3.000 nits, una buenísima cifra. Por otro lado, su pantalla interna plegable es de 6,86 pulgadas y también ofrece una luminosidad de 3.000 nits, pero en este caso una tasa de refresco de 1 a 120 Hz.

Y... viene equipado con un buen procesador Snapdragon 8 Gen 3 para mover con soltura prácticamente cualquier app o juego. Además, sus 16 GB de RAM y sus 512 GB de almacenamiento también nos ofrecen una buenísima experiencia a la hora de utilizar el terminal.

También cuenta con una buena carga rápida de 67W y su sistema operativo, como es previsible, es HyperOS. Por otro lado, aunque su cámara frontal (la de la pantalla interior) suele ser anecdótica en este tipo de móviles, es de 32 MP (f/2,0, 89,6˚ FOV), mientras que el módulo de cámaras se compone de un sensor principal de 50 MP (f/1,7, OIS) y otro sensor de 50 MP ((f/2,0, teleobjetivo flotante).

Imágenes | Ricardo Aguilar, Xiaomi

