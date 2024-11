Que tiemble el manitas de Art Attack: esta será mi próxima impresora 3D con la que podré crear auténticas obras de arte

Siempre he querido tener una impresora 3D, pero por los precios que suelen tener y por todo lo que tienes que tener en mente a la hora de crear piezas me he quitado esa idea de la cabeza. No obstante, cuando veo algunas ofertas, sobre todo en packs, me vuelve a la cabeza la idea de adentrarme en este interesante mundillo. Y a día de hoy, sólo me compraría una impresora en concreto: la Anycubic Kobra 3 Combo, y por varias razones.

La primera de ellas es su precio, o al menos el que tiene en la tienda oficial durante el Black Friday. No es una impresora especialmente barata, ya que normalmente se encuentra por su precio oficial de 599 euros. No obstante, durante estos días está rebajada por 379 euros, y con el cupón BFCM25 se queda incluso más barata: por 354 euros.

Una impresora 3D que viene con muchos accesorios

Pero si hay algo destacable de este modelo es que se trata de un pack que incluye muchísimos accesorios: desde la cabezales de impresión hasta soportes de filamento, un limpiador de purga, organizador de cables, herramientas y mucho más. Por esta, y por otras razones, es una impresora ideal para personas como yo que nunca nos hemos adentrado en este terreno y somos bastante novatos.

Pero, más allá de todo lo que incluye, lo cierto es que cuenta con algunas funciones ideales para personas más inexpertas, como es el caso de detección de obstrucciones en la boquilla, nivelación automática, módulo hotend de intercambio rápido y reanudación automática de impresiones.

En cambio, si lo que queremos es otro modelo diferente, la tienda cuenta con otras impresoras 3D en oferta, y también se puede aplicar el mismo cupón para llevarnos un descuento extra:

Anycubic Kobra 2 Max por 374 euros.

por 374 euros. Anycubic Kobra 2 Pro por 184 euros.

por 184 euros. Anycubic Kobra 2 Neo por 139 euros.

por 139 euros. Anycubic Kobra 2 Plus por 304 euros.

Otras impresoras de oferta que te pueden interesar

Creality K1 MAX Impresora 3D, 600mm/s MAX Impresora 3D de Alta Velocidad con Nivelación Automática, Doble Refrigeración, Función Smart AI 300x300x300mm Hoy en Amazon — 889,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Creality Ender-3 V3 SE Impresora 3D Velocidad de Impresión 250mm/s Más Rápida, Impresora 3D con CR Touch y Nivelación Automática Montaje Rápido 220x220x250mm Compatible con PLA/TPU/PETG Hoy en Amazon — 239,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Anycubic

En Xataka | Mejores impresoras 3D domésticas. Cuál comprar, recursos para la impresión 3D y ocho modelos recomendados

En Xataka | Esto es lo que me habría gustado saber antes de iniciarme en el mundo de la impresión 3D