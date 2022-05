Qué afeitadora Braun comprar: Series 9 Pro, MGK 7331 y XT5, comparativa en vídeo

Hoy te traemos un vídeo un poco diferente a los que solemos publicar en nuestro canal de vídeo de Xataka, una comparativa de máquinas afeitadoras, concretamente de tres que tiene el fabricante Braun en el mercado: la recortadora todo en uno MGK 7331, la afeitadora Series 9 Pro, y la maquinilla recortadora y afeitadora XT5.

Durante varios días hemos estado probando estas tres maquinillas, y como nos hemos dado cuenta de que la decisión de cuál comprar puede ser un poco compleja y depender de cada persona y sus gustos personales, hemos decidido hacerte un vídeo en el que contamos nuestra experiencia y te decimos cuál es la que nos compraríamos.

Comparativa de afeitadoras Braun, en vídeo

Empezamos hablándote sobre la Series 9 Pro, que respira calidad desde los cuatro costados. Sigue los pasos de diseño de modelos de años anteriores, con un cuerpo robusto y con unas líneas que favorecen su agarre. El cabezal se puede dejar fijo o permitir que se mueva para adaptarse mejor a nuestra cara. La máquina nos ha venido en un pack con un cargador que es una central de limpieza, y un estuche que también carga la máquina mientras la guardas.

A la hora de utilizarla, y sin estar familiarizados con este tipo de producto, nos ha parecido una maquinilla rápida y precisa, y en cuestión de seis minutos ya hemos quedado sin un solo pelo en la cara. Por lo menos no dejándonos muy larga la barba. A pesar de no tener agua o espuma, la cara nos ha quedado suave, y pese a tener piel sensible no hemos tenido problemas destacables. Eso sí, el resultado es muy apurado, mientras que las demás son más de recortar.

También hemos probado la recortadora MGK 7331, cuyo principal atractivo es que viene acompañada de 8 complementos y una maquinilla. Sirve para recortar tu barba o afeitar tu bello corporal. Es una máquina ligera, con agarre cómodo y clásico para este tipo de dispositivos.

A la hora de utilizarla, no nos hemos encontrado ninguna sorpresa desagradable, no nos ha dado tirones y no hemos tenido problemas al recortar la barba con el cabezal de un milímetro. Tampoco nos ha provocado ninguna irritación, todo de forma precisa y sin muchas pasadas

Y luego tenemos a la pequeña XT5, cuyo principal atractivo es que es práctica y muy portable por su pequeño tamaño. Viene acompañada por seis accesorios con diferentes cabezales, dos de ellos para el cuerpo, y una funda protectora. Su cabezal de recorte integra cuatro elementos de corte en una cuchilla, aunque su durabilidad es de unos seis meses según la compañía.

Y tras usarla, destacamos que de las tres es quizá la que menos nos ha convencido, por lo menos la que menos encaja en nuestras necesidades personales para afeitado. Y como esto depende de cada persona, en el vídeo te damos todas nuestras opiniones y las principales diferencias entre todos los modelos.