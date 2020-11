PS Plus y PS Now 12 meses: precio, promociones y dónde comprar más barato

Quienes quieran exprimir al máximo su Playstation – puede ser la inminente PS5 o su predecesora, las PS4 –, tienen en PlayStation Plus y PlayStation Now dos servicios a tener en cuenta. Con el primero podrás jugar en modo multijugador y recibir juegos gratis todos los meses, el segundo actúa como una especie de Netflix de su catálogo de juego, permitiéndote jugar a juegos más antiguos de su atractiva cartera de títulos. Ambas funcionan en forma de suscripción y aquí es donde puedes conseguir Ps Now y PS Plus al mejor precio.

Artículo con actualizaciones periódicas: iremos comprobando y renovando información para indicar mejores precios disponibles.

Tarjeta física vs código digital

Aunque existe la opción de comprar estos servicios en forma de tarjeta física en grandes superficies y tiendas especializadas, también puedes hacerlo en forma digital.

Cada una tiene sus ventajas. Así, mientras que la física admite que la guardes en un sobre y la puedas regalar, con la digital podrás comprarla y disfrutarla en cualquier instante y de forma inmediata, incluso aunque las tiendas de toda la vida estén cerradas en ese momento.

Amazon

Estas son las opciones y precios disponibles en Amazon, todas ellas en formato digital:

eBay

En eBay están disponibles la mayoría de las opciones y, en función del momento, el ahorro respecto a los precios oficiales es considerable. Con código.

El Corte Inglés

En El Corte Inglés en estos momentos las diferentes modalidades de suscripción están agotadas.

PcComponentes

Estos son los formatos disponible en PcComponentes y sus precios:

GAME

Worten

Worten tiene disponible en su web todas las opciones a la venta. Formato digital.

Xtralife

En Xtralife puedes comprar las tarjetas tanto en formato físico como en soporte digital:

Sony

En Sony también es posible conseguir los códigos de descarga digitales, en este caso a precio oficial:

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.