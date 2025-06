Prepara tus berrys que los LEGO de One Piece ya se pueden reservar. Estos son los cinco mejores sets que se lanzarán pronto

Lo que era un secreto a voces ha terminado por confirmarse: LEGO lanzará una buena selección de sets en colaboración con 'One Piece'. Aunque los fans han creado muchas construcciones a través del programa LEGO Ideas, la marca ha decidido lanzar su propia colección adaptando la serie de Netflix. Todos ellos se lanzarán el próximo 1 de agosto y ya se pueden reservar. Son en total siete sets, pero os vamos a dejar con los cinco mejores.

Going Merry por 129,99 euros, la construcción más especial no es la más cara, pero sí de las más bonitas al adaptar el icónico barco de la tripulación.

por 129,99 euros, la construcción más especial no es la más cara, pero sí de las más bonitas al adaptar el icónico barco de la tripulación. Baratie por 299,99 euros, el set más ambicioso es el icónico restaurante que está plagado de detalles y referencias.

por 299,99 euros, el set más ambicioso es el icónico restaurante que está plagado de detalles y referencias. Arlong Park por 79,99 euros, un set del escenario de Arlong que adapta el combate de su tripulación con los mugiwara.

por 79,99 euros, un set del escenario de Arlong que adapta el combate de su tripulación con los mugiwara. Circo de Buggy por 49,99 euros, un pequeño set de LEGO con varias minifiguras y una construcción de la carpa del circo.

por 49,99 euros, un pequeño set de LEGO con varias minifiguras y una construcción de la carpa del circo. Brick Headz de Buggy por 9,99 euros, un set "cabezón" del Buggy el Payaso.

Going Merry

Sin duda alguna, uno de los sets más representativos y espectaculares de la colaboración entre LEGO y 'One Piece' es el icónico Going Merry, el barco que han utilizado los mugiwara (Sombrero de Paja) durante gran parte de su aventura. No es el set más caro —ese puesto queda reservado al próximo set de este listado—, ya que cuesta 129,99 euros.

Incluye un total de 1.376 piezas, viene con varias minifiguras (Luffy, Zoro, Nami, Usoop y Sanji) y tiene un nivel de detalle bastante interesante para el precio que tiene. Las figuras vienen con sus respectivo accesorios (el sombrero para Luffy, las espadas para Zoro...), incluye varios carteles de "Se Busca" y se pueden construir zonas como la cocina. Si te interesa, tiene unas dimensiones aproximadas de 34 cm de altura, 39 cm de longitud y 20 cm de anchura.

LEGO One Piece - Going Merry PVP en LEGO — 129,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Baratie

La joya de la corona de la oleada de sets de LEGO One Piece es el restaurante Baratie que hemos podido ver durante la primera temporada de la serie de Netflix y evidentemente durante la primera parte del anime. Tiene un precio de 299,99 euros y es el más caro porque incluye un total de 3.402 piezas y porque se trata de una construcción bastante grande.

El set incluye varias minifiguras (Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Zeff, Garp, Helmeppo, Koby y Mihawk), también incluye varios carteles de "Se Busca", el restaurante se puede abrir por la mitad para ver su interior —está plagado de detalles y referencias— y tiene unas dimensiones bastante generosas: 35 cm de altura, 54 cm de anchura y 27 cm de profundidad.

LEGO One Piece - Restaurante Baratie PVP en LEGO — 299,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Arlong Park

Durante la primera parte de 'One Piece' podemos ver una de los combates más icónicos —tanto por la batalla en sí como por el significado para Nami—. Se trata de Arlong Park, cuyo set de LEGO se ha adaptado incluyendo tanto minifiguras como alguna que otra construcción. Su precio en este caso es de 79,99 euros.

Incluye un total de 926 piezas, viene con varias minifiguras (Luffy, Nami, Usopp, Arlong y Chu), la minifigura de Luffy incluye varios brazos (algunos estirados para simular su poder de la Gomu Gomu no Mi), incluye la construcción principal de Arlong Park y varias accesorias, también incluye varios carteles de "Se Busca" y sus dimensiones son de aproximadamente 29 cm de altura, 16 cm de anchura y 10 cm de profundidad.

LEGO One Piece - Arlong Park PVP en LEGO — 79,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Circo de Buggy

Buggy el Payaso es uno de los personajes más entrañables dentro del mundo de 'One Piece' y a lo largo de los episodios hemos podido ver una clara evolución. Por ello, no es de extrañar que la oleada de sets de LEGO incluya alguna que otra construcción relacionada con el personaje, como es el caso de la carpa de circo de Buggy, cuyo precio es de 49,99 euros.

Este set incluye un total de 573 piezas, viene con varias minifiguras (Luffy, Zoro, Nami y Buggy), así como con sus respectivos accesorios, cuenta con una construcción principal y con varias trampas para los protagonistas, incluye varios carteles de "Se Busca" y tiene unas dimensiones aproximadas de 16 cm de altura, 15 cm de anchura y 14 cm de profundidad.

LEGO One Piece - Carpa de circo de Buggy el Payaso PVP en LEGO — 49,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Brick Headz de Buggy

Aunque LEGO va a lanzar dos figuras Brick Headz, más allá de la propia de Luffy (9,99 euros), la que tiene el mejor diseño es la del propio Buggy el Payaso. Como suele ser habitual en esta línea de sets, se lanzará a un precio de 9,99 euros y tendrá un formato similar a lo que ya hemos visto tantas otras veces.

En este caso, el set incluye un total de 176 piezas para construir al personaje de 'One Piece' y viene con su propio soporte para que se pueda colocar en cualquier lugar de la casa. Además, su tamaño es bastante pequeño. Eso sí, es más grande que una minifigura, ya que alcanza los nueve centímetros de altura.

LEGO One Piece - Brick Headz de Buggy el Payaso PVP en LEGO — 9,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | LEGO

En Xataka | Tus series, cómics y películas favoritas también en LEGO: 15 kits de construcción ideales para montar tú mismo o regalar

En Xataka | Construcciones LEGO a otro nivel: la Serie Technic tiene los modelos con los que soñaría cualquier coleccionista