Precio mínimo para el Apple Watch SE en MediaMarkt: este reloj inteligente está por menos de 250 euros antes de Navidad

No hay mal que por bien no venga. Cuando se lanza un nuevo producto, su antecesor ya tiene tintes de anticuado, pero también conlleva una bajada en su precio. Eso le ha ocurrido al Apple Watch SE de 2020, que ha bajado en MediaMarkt hasta los 249 euros.

Comprar el Apple Watch SE al mejor precio

Precio mínimo para este reloj inteligente de 40 milímetros, que ya cuenta con nueva versión del SE en 2022. Los 249 euros de MediaMarkt también se encuentran en Amazon, que llega a su precio mínimo.

Un modelo que resta prestaciones con respecto a la versión estándar del Apple Watch. No obstante, cuenta con una pantalla Retina LTPO con tecnología OLED y 1,78 pulgadas. Incluye una resolución de 448 x 368 píxeles para lucir la infindad de watchfaces que hay disponibles, aunque no integra Always On Display.

Con el procesador Apple S5 y el sistema watchOS 7.0, permite usar el reloj con total independencia del móvil. Además, añade 32 GB de memoria para almacenar canciones y recopilar datos de nuestra actividad física. También se puede hacer llamadas a través de su eSIM.

Integra detección de caídas, altímetro, sensor de ritmo cardíaco, GPS, Bluetooth 5.0 y es resistente al agua hasta los 50 metros. La batería puede durar hasta más de un día según las pruebas de Xataka.

Más ofertas

