Poco más se puede pedir por 9,99 euros al mes: Movistar+ tiene cine, series y hasta la final de la Champions League

Hay tanta competencia dentro del steaming que es complicado elegir la plataforma a la que suscribirse. El precio siempre será uno de los principales puntos para elegir, pero no es el único. El catálogo también tiene mucho que decir y ahí Movistar Plus+ destaca. No solo por incluir contenido de calidad como series y películas propias, sino también por una buena dosis de deporte. De precio tampoco anda nada mal: cuesta 9,99 euros al mes.

Una suscripción que puedes compartir con quien quieras

Es obvio que el precio es un aliciente, pero tiene muchos más. Lo más evidente es que puede contratarla cualquier persona, sea del operador que sea. Además, no tiene ningún tipo de permanencia, por lo que podemos darnos de alta un mes para probar y no repetir en los siguientes. Solo por el catálogo que ofrece, desde luego, merece la oportunidad.

En lo que a deporte se refiere, estas próximas semanas vienen cargaditas en la plataforma. Lo más destacado quizás es la final de la Champions League, que tendrá lugar el próximo 31 de mayo a las 21:00. Además de este partido, también emitirá la final de la Conference League con el Betis como protagonista, las Finales de Conferencia de la NBA y Roland Garros, entre otros muchos eventos.

La oferta deportiva, además, se completa con un catálogo de series y películas muy completo. Además, esta plataforma cuenta con algo que cada vez se ve menos en las plataformas de streaming: puedes compartirla con la persona que tú quieras sin problemas, aunque no viva en tu casa. No podemos olvidar que se puede descargar cualquier cosa y verlo sin conexión, ideal si tienes pensado viajar. Una gran opción que no llega a los 10 euros al mes.

Algunas películas para agregar a tu colección

