La PlayStation 5 vuelve a caer de precio: este pack exclusivo de Amazon es ideal si no has jugado todavía Hogwarts Legacy

Cuando apareció en escena Hogwarts Legacy, el mundo de internet (no solo el fandom de la saga) estalló en éxtasis, provocando que propios y extraños jugasen este título. Si eres de los que todavía no lo ha probado por no tener una consola next gen, Amazon tiene este pack de la PlayStation 5 por 590 euros.

Playstation 5 Consola + Hogwarts Legacy AMZ excl PS5 Hoy en Amazon por 590,00€

Comprar la PlayStation 5 con el Hogwarts Legacy al mejor precio

Un pack que tiene un valor de 624,94 euros, pero que se queda al precio más bajo con estos 590 euros.

Se trata de uno de los títulos más de moda en este 2023, donde podemos desarrollar una historia propia en un mundo casi abierto. Un título muy bien trabajado gráficamente, con elementos de rol, combates trepidantes y numerosos hechizos por aprender. Todo ello en una aventura que se muestra fiel a la novela de J. K. Rowling.

Todo ello jugado en esta PlayStation 5, con la que Sony ofrece unas potentes CPU y GPU, además de compatibilidad con la tecnología de ray tracing y cargas rápidas con la unidad SSD. Además, si el televisor cuenta con puertos HDMI 2.1, podremos disfrutar de los mejores gráficos en 4K a 120 FPS y con tecnología HDR.

